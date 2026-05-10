«C'est un fumier» : Le jour où Mbappé s'est fait recadrer en pleine fête avec les joueurs du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est, avec Ousmane Dembélé depuis son Ballon d'or raflé l'année dernière, la figure de proue du football français. Le capitaine de l'équipe de France est très tôt devenu une star du ballon rond. Au PSG (2017-2024), il a vu sa notoriété accroître et semble s'être oublié en soirée avec d'autres joueurs du Paris Saint-Germain selon le témoignage qui suit.

Pendant sept années, Kylian Mbappé a porté la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Arrivé à Paris à quelques mois de son 19ème anniversaire, celui qui allait devenir champion du monde avec l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 réalisations, a tout bonnement grandi dans la capitale. Au cours de cette période, Mbappé a d'ailleurs pu vivre quelques évènements importants des membres du vestiaire du Paris Saint-Germain dont certaines fêtes d'anniversaire.

«Mbappé vient dans la cabine et me dit 'vas-y, mets ça'. Je lui dis : 'dis bonjour'» Edinson Cavani et Angel Di Maria partagent la même date d'anniversaire, à savoir le 14 février lorsque Mauro Icardi est né un 19 février. Une année, les trois anciens joueurs du PSG ont décidé de fêter leurs anniversaires ensemble dans une soirée où DJ Toni Vegas assurait la musique aux platines. C'est alors que ce dernier a vécu un épisode avec Kylian Mbappé qu'il n'a pas du tout apprécié comme récemment raconté sur le podcast Hacker son futur. « J'avais mixer à la soirée d'anniversaire de (Mauro) Icardi, (Angel) Di Maria et (Edinson) Cavani. Je commence à mixer, Mbappé vient dans la cabine et me dit 'vas-y, mets ça'. Je lui dis : 'dis bonjour'. Et mon gars me regarde en mode 'Tony t'es sérieux ?'. Non, mais à un moment donné ça commence par là, c'est le respect. Je l'aime bien, c'est un bête de joueur, mais tu ne peux pas venir comme ça en ne disant pas bonjour ».