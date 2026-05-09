Luis Enrique : La presse espagnole dévoile son «grand secret» au PSG !

Axel Cornic

Lors de son arrivée en 2023, Luis Enrique était tout particulièrement critiqué et ça a continué tout au long de sa première saison et même au-delà. Mais finalement, l’Espagnol a su trouver la solution et a transformé le Paris Saint-Germain en une véritable machine à gagner, en imposant ses idées du football.

Intertitre 1 Ça force le respect. Contre vents et marées, il n’a jamais changé de cap et ça a fini par payer. Luis Enrique au PSG, c’est surtout une histoire de convictions, puisqu’il a fallu lutter pour imposer son idée du football et les obstacles étaient nombreux. Mais le résultat est là, avec une équipe qui gagne et surtout qui pratique l’un des footballs les plus plaisants du moment.

« Le grand secret du PSG de Luis Enrique réside dans ses jambes » Et certains en Espagne commencent à jalouser le PSG, en regrettant d’avoir laissé filer Luis Enrique en France. « Le grand secret du PSG de Luis Enrique réside dans ses jambes. C’est la deuxième finale consécutive pour l’équipe de Luis Enrique, mais aussi la confirmation d’un avantage qui va bien au-delà du simple talent : ses joueurs abordent les phases finales avec une énergie supérieure à celle de tous leurs adversaires. Dans une saison marquée par un calendrier surchargé, la rotation d’effectif s’est avérée précieuse » raconte ABC Deportes.