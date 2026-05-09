Luis Enrique : Son PSG bientôt dans l'histoire comme France 98 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois de la partie. Contre Arsenal le 30 mai 2026, l'équipe de Luis Enrique aura la possibilité de signer un back-to-back, à savoir deux sacres de suite en Ligue des champions. Un tel succès lui permettrait de signer une performance digne de la génération France 98 d'après son membre Emmanuel Petit.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire le 30 mai prochain. Presque un an après son premier sacre à Munich face à l'Inter (5-0), le PSG sera confronté à Arsenal à Budapest pour une deuxième finale consécutive de C1. L'occasion pour Luis Enrique de se rapprocher un peu plus de son souhait de « marquer l'histoire » avec cette équipe du PSG. Emmanuel Petit, ex-joueur des Gunners entre 1997 et 2000, s'est confié sur cette finale trois semaines avant le coup d'envoi.

«Comme l’a dit Luis Enrique, lui veut marquer histoire avec cette équipe» Pour Le Parisien, le champion du monde 98 a lancé les hostilités avant le choc tant attendu entre les communautés du PSG et d'Arsenal, soulignant la puissance et la domination du Paris Saint-Germain qui lui remémore certaines grandes équipes. « Ça me rappelle certaines équipes qui ont marqué leur époque. Faire le doublé en Ligue des champions, c’est rarissime. Mais comme l’a dit Luis Enrique, lui veut marquer histoire avec cette équipe. Ça veut dire qu’au-delà de gagner des titres, c’est imprimer la rétine des gens, et devenir incontournable dans l’esprit collectif ».