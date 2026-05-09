Luis Enrique : Son PSG bientôt dans l'histoire comme France 98 ?

Le Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois de la partie. Contre Arsenal le 30 mai 2026, l'équipe de Luis Enrique aura la possibilité de signer un back-to-back, à savoir deux sacres de suite en Ligue des champions. Un tel succès lui permettrait de signer une performance digne de la génération France 98 d'après son membre Emmanuel Petit.
Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire le 30 mai prochain. Presque un an après son premier sacre à Munich face à l'Inter (5-0), le PSG sera confronté à Arsenal à Budapest pour une deuxième finale consécutive de C1. L'occasion pour Luis Enrique de se rapprocher un peu plus de son souhait de « marquer l'histoire » avec cette équipe du PSG. Emmanuel Petit, ex-joueur des Gunners entre 1997 et 2000, s'est confié sur cette finale trois semaines avant le coup d'envoi.
«Comme l’a dit Luis Enrique, lui veut marquer histoire avec cette équipe»
Pour Le Parisien, le champion du monde 98 a lancé les hostilités avant le choc tant attendu entre les communautés du PSG et d'Arsenal, soulignant la puissance et la domination du Paris Saint-Germain qui lui remémore certaines grandes équipes. « Ça me rappelle certaines équipes qui ont marqué leur époque. Faire le doublé en Ligue des champions, c’est rarissime. Mais comme l’a dit Luis Enrique, lui veut marquer histoire avec cette équipe. Ça veut dire qu’au-delà de gagner des titres, c’est imprimer la rétine des gens, et devenir incontournable dans l’esprit collectif ».
«Le PSG commence à dégager ça, ce qu’on a pu faire avec l’équipe de France en remportant la Coupe du monde en 1998 puis l’Euro en 2000»
Emmanuel Petit a comparé ce PSG version Luis Enrique au Real Madrid de Zinedine Zidane auteur du triplé en Ligue des champions. Mais également à la génération dorée de France 98 qui avait signé le doublé Coupe du monde et Euro deux ans plus tard. Un groupe dont Petit faisait partie. « Comme qui récemment ? Le Real Madrid et son triplé européen entre 2016 et 2018 ? Ce Real avait réalisé une performance irrationnelle, mais si on parle d’équipes qui ont fait le plus vibrer, il y a surtout eu le Barça de Messi, Xavi ou Iniesta. Le PSG commence à dégager ça, comme l’AC Milan en regardant plus loin, ou ce qu’on a pu faire avec l’équipe de France en remportant la Coupe du monde en 1998 puis l’Euro en 2000 ».