Luis Enrique prévient tout le monde, la réponse «extraordinaire» proposée par le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a délivré une prestation quasi-parfaite sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). La formation de Luis Enrique a accédé pour la deuxième fois consécutive à la finale de la Ligue des Champions. Et si le coach espagnol avait prévenu ses joueurs avant la rencontre, la réponse de son équipe sur le terrain a été jugée excellente en interne. Explications.

Le PSG a réalisé un très gros coup. Vainqueur la semaine dernière à Paris, le club de la capitale est allé brillamment chercher sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich. Malgré un but concédé en toute fin de match, le PSG a globalement maîtrisé sa rencontre face à une formation bavaroise médusée devant l’attitude conquérante des joueurs de Luis Enrique. Comme l’indique l’Equipe, le coach espagnol avait averti ses joueurs avant la rencontre.

« L'équipe a été d'une rigueur extraordinaire » « Il faut respecter les consignes. Si on le fait, on sera qualifiés. On joue l'une des meilleures équipes du monde, il faut être un collectif », aurait ainsi prévenu Luis Enrique envers ses joueurs en amont de ce choc. Et alors que le PSG a parfaitement répondu présent sur la pelouse de l’Allianz Arena, les consignes de l’entraîneur de 56 ans ont été appliquées à la perfection. « Par rapport à ce que le coach avait demandé, l'équipe a été d'une rigueur extraordinaire », juge d’ailleurs le PSG en interne comme le rapporte le quotidien sportif.