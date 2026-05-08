Luis Enrique prévient tout le monde, la réponse «extraordinaire» proposée par le PSG !

Mercredi soir, le PSG a délivré une prestation quasi-parfaite sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). La formation de Luis Enrique a accédé pour la deuxième fois consécutive à la finale de la Ligue des Champions. Et si le coach espagnol avait prévenu ses joueurs avant la rencontre, la réponse de son équipe sur le terrain a été jugée excellente en interne. Explications.
Le PSG a réalisé un très gros coup. Vainqueur la semaine dernière à Paris, le club de la capitale est allé brillamment chercher sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich. Malgré un but concédé en toute fin de match, le PSG a globalement maîtrisé sa rencontre face à une formation bavaroise médusée devant l’attitude conquérante des joueurs de Luis Enrique. Comme l’indique l’Equipe, le coach espagnol avait averti ses joueurs avant la rencontre.
« L'équipe a été d'une rigueur extraordinaire »
« Il faut respecter les consignes. Si on le fait, on sera qualifiés. On joue l'une des meilleures équipes du monde, il faut être un collectif », aurait ainsi prévenu Luis Enrique envers ses joueurs en amont de ce choc. Et alors que le PSG a parfaitement répondu présent sur la pelouse de l’Allianz Arena, les consignes de l’entraîneur de 56 ans ont été appliquées à la perfection. « Par rapport à ce que le coach avait demandé, l'équipe a été d'une rigueur extraordinaire », juge d’ailleurs le PSG en interne comme le rapporte le quotidien sportif.
Luis Enrique très satisfait de ses joueurs
« Ce que nous avons vu ce soir (mercredi soir) a été très important pour nous. C'est un vrai plaisir d'avoir une équipe de cette qualité. Nous travaillons depuis des mois pour tenter de réussir ce doublé. J'avais dit dans la phase de ligue que nous avions la meilleure équipe. Je ne me suis pas raté. Le Bayern, c'est à notre hauteur », a d’ailleurs souligné Luis Enrique mercredi soir en conférence de presse d’après-match.