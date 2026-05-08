«Je supplie les gens d'aller au stade» : Ce joueur du PSG qu'il faut absolument voir en vrai !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Khvicha Kvaratskhelia éblouit de son talent les terrains d'Europe. Une nouvelle fois décisif mercredi soir contre le Bayern Munich (1-1), le Géorgien enchaîne les prestation de haut niveau. A tel point que Giovanni Castaldi exhorte les gens à aller le voir dans un stade.

Lorsqu'il est recruté pour 70M€ en provenance de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia change le visage du PSG qui filera vers son premier sacre en Ligue des champions. Et cette saison encore, le Géorgien impressionne. Il est même peut-être encore plus fort dans cette campagne européenne puisque contre le Bayern Munich mercredi soir, il a enchaîné un septième match consécutif en C1 en étant décisif. Une première dans l'histoire de la compétition. De quoi impressionner le journaliste de La Chaîne L'EQUIPE Giovanni Castaldi qui estime que tout le monde devrait aller voir jouer Kvaratskhelia de ses propres yeux.

Castaldi s'enflamme pour Kvaratskhelia « Contrairement à Michael Olise, lui quand c'est dur, c'est bon. Autant le Français s'est pris les pieds dans le panneau tout seul, ce n'est pas Nuno Mendes qui a été stratosphérique, c'est dans sa tête que ça a été compliqué. Il n'est pas aussi méchant que Luis Diaz de l'autre côté », confie-t-il au micro de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.