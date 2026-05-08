Kvaratskhelia a «dépassé Mbappé au PSG» : Le débat est clos après le Bayern Munich ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Buteur à deux reprises au Parc des princes et passeur décisif pour Ousmane Dembélé à l'Allianz Arena. Force est de constater que Khvicha Kvaratskhelia a fait très mal au Bayern Munich pendant ces demi-finales de Ligue des champions. Walid Acherchour a pris la parole sur le Winamax FC, dressant un constat susceptible de faire du bruit sur les réseaux sociaux et les médias.

Monaco : but. Chelsea : deux buts et une passe. Au retour : encore un but. Liverpool : but, puis passe décisive. Le Bayern Munich : doublé puis une passe décisive. Depuis les 1/16èmes de finale de Ligue des champions contre l'AS Monaco, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas fait dans le détail : l'international géorgien a été décisif à chaque rencontre de C1. Tout simplement.

«Aujourd'hui, c'est le favori au Ballon d'or» Lors du débriefing sur le plateau du Winamax FC mercredi soir après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions (1-1 contre le Bayern Munich), Walid Acherchour n'a pas eu peur d'employer des termes marquants : Khvicha Kvaratskhelia est à ce jour le favori au Ballon d'or. « Kvara c'est Wolverine en fait le mec. C'est trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia. Ce qu'il fait sur le but, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise dos au jeu, face au jeu. Il est ultra positif pour son équipe, avec, sans le ballon, les uns contre uns avec Upamecano que j'avais très rarement vu autant en difficultés. Mais c'est parce que Kvaratskhelia c'est trop fort. Aujourd'hui, c'est le favori au Ballon d'or. Mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. Mais la réalité est là ».