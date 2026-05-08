Même Messi et Ronaldo ne l’ont pas fait : Cette star du PSG entre dans l’histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a remporté sa bataille avec le Bayern Munich au terme d’une double confrontation spectaculaire (5-4, 1-1) au cours de laquelle Khvicha Kvaratskhelia s’est particulièrement distingué. Encore décisif en Bavière mercredi soir, le numéro 7 est même entré dans l’histoire de la Ligue des champions.

Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller (5-0), les hommes de Luis Enrique ont validé leur qualification sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) et retrouveront Arsenal à Budapest, le 30 mai prochain. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a encore été l’auteur d’un match XXL en Bavière et peut se targuer d’avoir battu un sacré record.

Kvaratskhelia bat un record en Ligue des champions Comme le souligne le compte X Stats du Foot, le numéro 7 du Paris Saint-Germain est devenu le premier joueur de l'histoire à être décisif lors de sept rencontres d’affilée en phase à élimination directe lors d'une saison en Ligue des Champions. Une performance historique que même Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo, habitués à briller dans la compétition, n’avait pas réalisée.