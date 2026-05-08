Même Messi et Ronaldo ne l’ont pas fait : Cette star du PSG entre dans l’histoire

Le Paris Saint-Germain a remporté sa bataille avec le Bayern Munich au terme d’une double confrontation spectaculaire (5-4, 1-1) au cours de laquelle Khvicha Kvaratskhelia s’est particulièrement distingué. Encore décisif en Bavière mercredi soir, le numéro 7 est même entré dans l’histoire de la Ligue des champions.
Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller (5-0), les hommes de Luis Enrique ont validé leur qualification sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) et retrouveront Arsenal à Budapest, le 30 mai prochain. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a encore été l’auteur d’un match XXL en Bavière et peut se targuer d’avoir battu un sacré record.
Kvaratskhelia bat un record en Ligue des champions
Comme le souligne le compte X Stats du Foot, le numéro 7 du Paris Saint-Germain est devenu le premier joueur de l'histoire à être décisif lors de sept rencontres d’affilée en phase à élimination directe lors d'une saison en Ligue des Champions. Une performance historique que même Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo, habitués à briller dans la compétition, n’avait pas réalisée.
« On a montré que l’on peut jouer contre ces équipes »
« On est vraiment très heureux d’être en finale, savourait Khvicha Kvaratskhelia après la rencontre sur Canal+. Il y a un match important maintenant. On sera concentrés. On sait que ce sera très difficile face à Arsenal. On a montré que l’on était capable de tout à plusieurs reprises. (…) Le Bayern est l’une des meilleures équipes. Donc, c’était un match très difficile, peut-être le plus dur cette saison. On a montré que l’on peut jouer contre ces équipes. Si je considère que je suis meilleur que jamais ? Je ne sais pas. Je travaille chaque jour pour ça. Je suis content quand je fais une passe décisive ou que je marque, mais pour moi, le plus important, c’est l’équipe. Ce soir on a gagné et je veux toujours aider l’équipe, donner le plus possible pour l’équipe. »