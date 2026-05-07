«C'est le favori du Ballon d'Or» : Le successeur d'Ousmane Dembélé est PSG ?

Alors que le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, les débats sur le futur Ballon d'Or sont déjà lancés. Et pour Walid Acherchour, Khvicha Kvaratskhelia est le grand favori, bien que la Coupe du monde risque forcément d'influencer les votes.
Passeur décisif pour le but d'Ousmane Dembélé mercredi soir contre la Bayern Munich (1-1), Khvicha Kvaratskhelia continue d'impressionner puisqu'il vient de devenir le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à être décisif lors de sept matches consécutifs. Une nouvelle fois finaliste de la C1, le PSG pourrait donc voir un autre de ses joueurs soulever le Ballon d'Or. Et pour le journaliste Walid Acherchour, Kvaratskhelia est le favori pour le moment.
Kvaratskhelia est le favori pour le Ballon d'Or selon Acherchour
« Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », explique-t-il dans un premier temps sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.
«C'est le meilleur joueur de la Ligue des champions»
« Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. C'est l'homme de la Ligue des champions 2025/2026. C'est le favori du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la Ligue des champions. C'est LE joueur. Il a joué deux fois trois mois au PSG parce que j'annule ce qu'il s'est passé de septembre à décembre. Sur ces six mois cumulés, il a dépassé la legacy de Mbappé. Avec le PSG en Ligue des champions, le nombre d'images qu'il a, il faut le faire parce que pour Mbappé, la banque à images est énorme au PSG. Le mec ce qu'il fait que ce soit contre Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich... c'est sensationnel ! On est chez les fous ! Ce que fait Kvaratskhelia en terme de prestance, de présence et de leadership, c'est sensationnel », ajoute Walid Acherchour.