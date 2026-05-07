«C'est le favori du Ballon d'Or» : Le successeur d'Ousmane Dembélé est PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, les débats sur le futur Ballon d'Or sont déjà lancés. Et pour Walid Acherchour, Khvicha Kvaratskhelia est le grand favori, bien que la Coupe du monde risque forcément d'influencer les votes.

Passeur décisif pour le but d'Ousmane Dembélé mercredi soir contre la Bayern Munich (1-1), Khvicha Kvaratskhelia continue d'impressionner puisqu'il vient de devenir le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à être décisif lors de sept matches consécutifs. Une nouvelle fois finaliste de la C1, le PSG pourrait donc voir un autre de ses joueurs soulever le Ballon d'Or. Et pour le journaliste Walid Acherchour, Kvaratskhelia est le favori pour le moment.

Kvaratskhelia est le favori pour le Ballon d'Or selon Acherchour « Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », explique-t-il dans un premier temps sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.