Thiago Motta au LOSC : La première étape avant de remplacer Luis Enrique au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le LOSC se cherche actuellement un nouvel entraîneur. En effet, les Dogues ont officialisé leur séparation avec Bruno Genesio et il va donc falloir le remplacer pour la saison prochaine. Qui prendra alors place sur le banc lillois ? Le nom de Thiago Motta a notamment été évoqué, ce qui pourrait permettre à l’Italien de se préparer pour succéder à terme à Luis Enrique au PSG. Explications.

Ayant fini 3ème de Ligue 1, le LOSC disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais voilà que ça se fera sans Bruno Genesio. En effet, les Dogues et l’entraineur français ont décidé de mettre fin à leur collaboration à l’issue de cette saison. La place est donc aujourd’hui libre sur le banc du LOSC et la recherche d’un nouvel entraîneur a débuté dans le nord de la France. Qui viendra remplacer Genesio ? Plusieurs noms commencent déjà à circuler, à l’instar notamment de celui de Thiago Motta, aujourd’hui libre depuis la fin de son expérience à la Juventus.

Thiago Motta successeur de Luis Enrique au PSG ? Thiago Motta sera-t-il le prochain entraîneur du LOSC ? Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Pia Clemens a approuvé cette idée… dans l’optique de la succession de Luis Enrique au PSG à terme. En effet, la journaliste a expliqué : « Je me dis que si un jour Luis Enrique part du PSG, ça finira par arriver un moment, la personne que les supporters souhaiteraient voir arriver, mais on est vraiment dans le futur lointain, ce serait Thiago Motta. Et pour que Motta puisse arriver au PSG, il faudrait qu’il fasse ses armes dans des clubs un peu costauds, franchement, s’il commençait par le LOSC, ça serait parfait ».