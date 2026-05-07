PSG : Le secret de Vitinha dévoilé par Joao Neves ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà un joueur qui ne nécessite plus aucune présentation. Milieu de terrain du PSG depuis l'été 2022, Vitinha a grandi au sein de l'effectif parisien et notamment sous les ordres de Luis Enrique. Son partenaire dans le coeur du jeu, Joao Neves, pourrait bien avoir dévoilé l'une des manies du Portugais qui était restée secrète jusqu'à sa prise de parole.

Troisième du Ballon d'or 2025, élu meilleur milieu de terrain lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Vitinha (26 ans) est entré dans une toute nouvelle dimension en 2025. A l'instar de son équipe du PSG. Plaque tournante de l'entrejeu dans l'animation de Luis Enrique, l'international portugais formait avec Fabian Ruiz et Joao Neves un trio redouté sur le Vieux Continent.

«Parfois il en a besoin pour prendre confiance» Arrivé la saison dernière, Joao Neves était invité par Rio Ferdinand à révéler ce qu'il aimait tout particulièrement dans le style de jeu de son compère et compatriote Vitinha. Sa réponse fut simple et trahissait quelque peu un secret à son sujet. « Qu'est-ce que j'apprécie dans le jeu de Vitinha ? Parfois, les gens ne le comprennent pas, mais j'adore la façon dont il maîtrise le jeu et impose son rythme, le bon rythme à ce moment-là. Parfois, les gens disent : "Ah, il lui faut 10 touches pour faire une passe", mais parfois, c'est nécessaire, parfois il en a besoin pour prendre confiance ».