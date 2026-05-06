Bayern Munich - PSG : Laurent Blanc n’a qu’une seule certitude avant le choc !

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, le Bayern Munich reçoit le PSG en demi-finale retour de Ligue des champions. Une rencontre qui est très attendue après le feu d’artifice du match aller. Selon l’ancien coach du club de la capitale, Laurent Blanc, on devrait d’ailleurs encore une fois voir de nombreux buts lors de cette opposition entre Bavarois et Parisiens.

Qui rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des champions ? On ne le sait pas encore, mais la réponse tombera ce mercredi soir sur les coups de 23H. Le PSG se rend sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour après s’être imposé 5-4 à l’aller. Une rencontre qui avait émerveillé les fans de football et cela pourrait bien être le cas une nouvelle fois à l’Allianz Arena.

Une nouvelle rencontre de très haut niveau ? Interrogé par Le Parisien, Laurent Blanc a donné son avis sur la rencontre à venir entre le Bayern Munich et le PSG. Le champion du monde 1998 et ancien coach du club de la capitale s’attend à un nouvel affrontement de grande qualité entre les deux équipes. « On aura le même match. Je connais bien Luis Enrique, moins Kompany mais il a l’air d’être fait du même bois. Ni l’un ni l’autre ne changera sa vision du football. Et ça, c’est une force. Bien sûr, au final, un seul club se hissera en finale. Mais je m’attends à une seconde rencontre de très haut niveau, à une nuance près toutefois. Il n’y aura pas un 3e match. En clair, si l’un des deux clubs crée une différence nette, le but étant malgré tout de se qualifier, je m’attends alors à voir l’entraîneur concerné gérer le résultat sur les 20 ou 25 dernières minutes. »