Bayern Munich : Mohamed Henni a préparé le cercueil du PSG, sa nouvelle folie sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain pourrait signer une performance historique en se qualifiant pour deux finales de Ligue des champions de suite en cas de résultat positif ce mercredi lors de la demi-finale retour de C1. Fervent supporter du club rival qu’est l’OM, Mohamed Henni a déjà programmé les funérailles du PSG dans cette Ligue des champions.

Le PSG a de nouveau rendez-vous avec son histoire à Munich ce mercredi soir. Près d’une année après sa première victoire finale en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique est attendue à l’Allianz Arena de pied ferme par le Bayern Munich battu 5 buts à 4 au Parc des princes la semaine dernière. Le Paris Saint-Germain est à 90 minutes d’une éventuelle seconde demi-finale de suite de C1.

«Munich sera votre cimetière» Porte-bonheur du PSG la saison dernière, le supporter de l’OM qui n’a cessé d’être derrière les équipes qui ont affronté le Paris Saint-Germain pendant la campagne victorieuse des Parisiens a remis ça. Sur son compte Instagram, Mohamed Henni a sorti la pelle et le cercueil pour annoncer la mort du projet reconquête de la C1 du club de la capitale à Munich. « Les Parisiens, Munich sera votre cimetière. Vous êtes morts ce soir. C’est plus le PSG, c’est le PLS. Vous allez finir en PLS. Vous n’auriez pas dû laisser le Bayern revenir à 5-4, vous avez creusé votre propre tombe. On va vous enterrer vivants ce soir. Ousmane Dembélé, Ousmane Surgelé, on va te climatiser. Les Parisiens pensent qu’il va y avoir une deuxième étoile. Le PSG n’est pas Madrid ».