Ligue des champions : Héros d’Arsenal, Bukayo Saka a sa préférence entre le PSG et le Bayern Munich pour la finale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vingt ans après, Arsenal s’est qualifié pour la deuxième finale de la Ligue des champions de son histoire en s’imposant contre l’Atlético de Madrid, grâce à un but de Bukayo Saka. Après la rencontre, l’attaquant anglais a été interrogé sur le choc à venir entre le Bayern Munich et le PSG, et sa préférence pour le match du 30 mai, à Bucarest.

On connaît déjà l’un des deux finalistes de cette Ligue des champions 2025-26. Après avoir décroché le nul en Espagne (1-1), Arsenal a battu l’Atlético de Madrid (1-0) sur sa pelouse ce mardi soir et peut rêver d’un premier sacre dans la compétition, vingt ans après la finale perdue de 2006 face au FC Barcelone. Cette fois, les Gunners affronteront le Paris Saint-Germain, tenant du titre, ou bien le Bayern Munich. Les deux équipes se retrouvent ce mercredi soir en Bavière, une semaine après l’impressionnante demi-finale aller (5-4).

« Tu sais bien qui on aimerait affronter en finale » Buteur contre l’Atlético de Madrid, Bukayo Saka était présent sur CBS au coup de sifflet final. Interrogé par le consultant Micah Richards sur la deuxième demi-finale et sur l'adversaire qu'il souhaitait affronter le 30 mai prochain à Budapest, l’attaquant d’Arsenal a astucieusement esquivé la question, tout en assumant avoir une préférence. « Tu ne peux pas me poser cette question. Je devrais te donner une réponse toute faite, s’est amusé Saka. Au fond, tu sais bien qui on aimerait affronter en finale. C’est tout ce que je dis ».