«Ça peut coller avec l’OM» : Daniel Riolo relance le feuilleton de l’entraîneur sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye semble être bien parti… pour être contraint de plier bagage au bout d’une demi-saison à la tête de l’effectif de l’OM. C’est la tendance de ces derniers jours à Marseille. Et alors que deux entraîneurs semblent tenir la corde pour sa succession, Daniel Riolo remet un nom sur le tapis en la personne de Sergio Conceiçao.

Clap de fin pour Habib Beye ? Seulement trois mois après sa nomination en lieu et place de Roberto De Zerbi qui s’est séparé de l’OM « d’un commun accord », l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille ne devrait pas faire de vieux os dans la cité phocéenne. La faute à des résultats jugés insuffisants avec l’absence d’une qualification en Ligue des champions et un échec en 1/4 de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC. Mais qui pourrait remplacer Habib Beye dans cette nouvelle organisation de l’Olympique de Marseille avec Stéphane Richard à la présidence et Grégory Lorenzi à la direction sportive selon toute vraisemblance ?

«Il a une vraie personnalité qui comme ça sur le papier, peut coller avec l’OM» Plusieurs noms reviennent avec insistance ces derniers jours dans les médias dont les pistes menant à Bruno Genesio et Christophe Galtier. Néanmoins, Daniel Riolo a déterré un vieux dossier : Sergio Conceiçao. En poste à Al-Ittihad depuis l’année dernière, l’ancien coach du FC Nantes (2016-2017) pourrait signer son retour en Ligue 1 dix ans plus tard. L’éditorialiste de RMC a profité de l’After Foot de mardi pour relancer la machine, soulignant tout de même l’obstacle pécuniaire. « Il y a des noms qui reviennent très régulièrement autour de l’OM comme celui de Conceiçao. C’est un gars qui a de l’expérience, il n’a pas tout fait bien dans sa carrière, mais il a une vraie personnalité qui comme ça sur le papier, peut coller avec l’OM ».