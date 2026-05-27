Christophe Galtier à l’OM : Le problème d’argent qui fait tout rater ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Né à Marseille et ex-joueur de l’OM ayant entre autres connu une brève expérience d’entraîneur adjoint au tout début des années 2000, Christophe Galtier avait tout pour devenir le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Un statut de technicien confirmé avec deux titres de champion de France et des trophées nationaux, qui plus est sur le point d’être libre en raison d’une rupture imminente avec le Neom SC. Néanmoins, les positions financières des deux parties semblent bien trop éloignées.

D’abord Stéphane Richard à la place de Pablo Longoria qui prendra ses fonctions à compter du 2 juillet prochain, puis Gregory Lorenzi pas encore officiellement confirmé à la direction de la section sportive de l’Olympique de Marseille pour combler le vide laissé par le départ de Medhi Benatia. Et maintenant, un nouveau changement au poste d’entraîneur ? Habib Beye avait accepté de remplacer Roberto De Zerbi au pied levé en février dernier. Toutefois, la dynamique sportive et du vestiaire a été plutôt négative depuis sa nomination. Faire table rase du passé avec un nouveau coach, cela semble être plus qu’une simple possibilité à l’instant T.

«C’est aussi pour ça que Galtier a été écarté de la piste numéro 1, salaire trop important» Si bien que les options sont multiples à l’instant T pour son remplacement. Bruno Genesio, Christophe Galtier ou encore Sergio Conceiçao qui est un nom revenu dans l’actualité de l’OM d’après Daniel Riolo pourraient hériter du vestiaire marseillais. Encore faudrait-il, et spécialement pour Galtier, que l’OM ait une meilleure offre contractuelle à lui proposer. Selon l’éditorialiste de RMC qui s’est attardé sur le sujet pendant l’After Foot de mardi, ce serait déjà râpé pour l’enfant du pays et ex-joueur du club. « Il y a des noms qui reviennent très régulièrement autour de l’OM comme celui de Conceiçao. C’est un gars qui a de l’expérience, il n’a pas tout fait bien dans sa carrière, mais il a une vraie personnalité qui comme ça sur le papier, ça peut coller avec l’OM. Mais attention, ce sont des entraîneurs qui demandent beaucoup d’argent. Et le marché du Golfe donne à ces gens là des salaires de fou. C’est aussi pour ça que Galtier a été écarté de la piste numéro 1, salaire trop important ».