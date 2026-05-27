Bruno Genesio ou Christophe Galtier : L'OM est déjà passé à l'action pour son prochain entraîneur

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye ne devrait pas poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille, où la nouvelle direction semble vouloir le remplacer. Deux pistes concrètes sont évoquées depuis quelques semaines et l’une concerne Christophe Galtier, tandis que l’autre mènerait à Bruno Genesio, qui a récemment quitté le LOSC.

Au terme d’une saison catastrophique, Habib Beye a réussi à sauver les meubles en se qualifiant pour la Ligue Europa. Mais on dirait qu’il ne va pas disputer cette compétition avec l’OM. Car si son contrat va jusqu’en juin 2027, le Sénégalais ne semble pas du tout être dans les plans de la nouvelle direction marseillaise.

Quel entraineur pour remplacer Habib Beye ? D’après les informations de L’Equipe, Stéphane Richard aurait pris les choses en main, alors qu’il n’a pas encore officiellement pris ses fonctions de président à Marseille. Il aurait ainsi rencontré Bruno Genesio, qui a récemment quitté le LOSC à quelques semaines de la fin de son contrat, afin de le convaincre de devenir le nouveau coach de l’OM. Mais il n’est pas le seul candidat, puisqu’une autre piste semble avoir la cote en ce moment et c’est celle menant à Christophe Galtier, ancien joueur du club phocéen.