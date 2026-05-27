Mercato : Invité de l'After Foot, Pierre Sage passe aux aveux sur le poste d'entraîneur de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, le changement c'est maintenant. Un nouveau président en la personne de Stéphane Richard est déjà connu. Il en va de même pour le futur directeur sportif de l'OM. Néanmoins, pour ce qui relève de la question de l'entraîneur, le flou règne toujours autour de l'avenir d'Habib Beye qui a vécu une saison bien mouvementée au Stade Rennais et à l'Olympique de Marseille, voire trop selon Pierre Sage.

Lundi soir, 72 heures après la première Coupe de France remportée par le RC Lens dans son histoire, Pierre Sage était l'invité de l'After Foot. Après être passé sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, le coach des Sang-et-Or a pris la parole sur les ondes de RMC dans l'optique de parler de l'actualité du club, la sienne, mais pas seulement. Adjoint d'Habib Beye au Red Star, Pierre Sage s'est également attardé en fin d'émission sur son cas délicat à l'Olympique de Marseille et au Stade Rennais cette saison.

«Et à Marseille, ça s’est joué en trop peu de temps, dans un contexte qui n’était pas bon non plus» « Pour moi, la première période à Rennes, ça prend. La deuxième à Rennes, ça ne prend pas, mais il y a une forme d’attentat en interne, je trouve. Et à Marseille, ça s’est joué en trop peu de temps, dans un contexte qui n’était pas bon non plus. C’est mort en France ? Non ». a confié Pierre Sage dans un premier temps avant d'entrer un peu plus dans le détail de la situation d'Habib Beye qui est tout sauf idéale dans la cité phocéenne.