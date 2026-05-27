Mercato : Invité de l'After Foot, Pierre Sage passe aux aveux sur le poste d'entraîneur de l'OM !

A l'Olympique de Marseille, le changement c'est maintenant. Un nouveau président en la personne de Stéphane Richard est déjà connu. Il en va de même pour le futur directeur sportif de l'OM. Néanmoins, pour ce qui relève de la question de l'entraîneur, le flou règne toujours autour de l'avenir d'Habib Beye qui a vécu une saison bien mouvementée au Stade Rennais et à l'Olympique de Marseille, voire trop selon Pierre Sage.
Lundi soir, 72 heures après la première Coupe de France remportée par le RC Lens dans son histoire, Pierre Sage était l'invité de l'After Foot. Après être passé sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, le coach des Sang-et-Or a pris la parole sur les ondes de RMC dans l'optique de parler de l'actualité du club, la sienne, mais pas seulement. Adjoint d'Habib Beye au Red Star, Pierre Sage s'est également attardé en fin d'émission sur son cas délicat à l'Olympique de Marseille et au Stade Rennais cette saison.
«Et à Marseille, ça s’est joué en trop peu de temps, dans un contexte qui n’était pas bon non plus»
« Pour moi, la première période à Rennes, ça prend. La deuxième à Rennes, ça ne prend pas, mais il y a une forme d’attentat en interne, je trouve. Et à Marseille, ça s’est joué en trop peu de temps, dans un contexte qui n’était pas bon non plus. C’est mort en France ? Non ». a confié Pierre Sage dans un premier temps avant d'entrer un peu plus dans le détail de la situation d'Habib Beye qui est tout sauf idéale dans la cité phocéenne.
«J’aimerais bien qu’on le laisse un peu respirer et travailler, dans un contexte où il soit tranquille»
L'entraîneur du RC Lens estime que son collègue n'exerce jamais dans des conditions optimales sa profession depuis son arrivée dans l'élite du football français. Et ce, en raison de son ancienne occupation de consultant sur Canal+. « J’aimerais bien qu’on le laisse un peu respirer et travailler, dans un contexte où il soit tranquille. Et justement, qu’on arrête de dire “l’ancien consultant”, qu’on respecte le fait que ce soit un entraîneur, un homme, et qu’on le laisse pour ce qu’il est aujourd’hui, et pas ce qu’il était hier. Déjà, on lui a posé la question de savoir s'il voulait venir. Je pense que c'était son rêve. C'est le jeu des opportunités. Le timing n'est peut-être pas forcément le bon, au vu de ce qui se passe, mais, malgré tout, ils n'étaient pas dans une situation catastrophique non plus. Les deux objectifs étaient encore atteignables, donc il y est allé. Je pense que pour lui c'était une grande fierté de signer à l'OM, et c'est peut-être pour ça aussi que son mood a évolué, avec toute cette pression. J'aimerais bien le voir dans un milieu sain ».
Entre Habib Beye et l'OM, l'histoire touche cependant à sa fin si l'on en croit les rumeurs circulant dans la presse avec comme option à sa succession Bruno Genesio et Christophe Galtier entre autres.