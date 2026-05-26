Adrien Rabiot : Le nouveau transfert un an après avoir été viré par l'OM ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders du vestiaire, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dès le début de saison, après une bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe. Il a rapidement rebondi en Serie A du côté de l’AC Milan où il a retrouvé son ancien coach Massimiliano Allegri, mais voilà qu’il pourrait une nouvelle fois agiter le marché des transferts.

La saison marseillaise s’est terminée comme elle a commencé, dans le chaos. Il n’a en effet pas fallu attendre longtemps pour voir la première crise éclater à l’OM, avec la désormais fameuse bagarre de Rennes entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux avaient d’ailleurs été placés sur la liste des transferts et ont ensuite quitté le club, ce qui n’avait pas manqué de faire réagir.

L’OM pousse Rabiot vers la sortie C’est surtout le cas de l’international français, qui semblait pouvoir devenir l’un des piliers de l’OM de Roberto De Zerbi. Et le principal intéressé a eu du mal à digérer la décision de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. « Ça n’aurait pas dû se finir comme ça, c’est l’incompréhension qui règne » avait déclaré Adrien Rabiot dans Téléfoot, quelques mois après son départ de Marseille. « La décision, elle est incompréhensible au niveau de tout le monde, sur tous les gens avec qui j’ai parlé, personne n’a compris, j’ai moi-même pas compris, donc c’est assez triste, frustrant ».