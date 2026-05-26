«Il y va tous les jours» : OM, Monaco, Paris FC… Le prochain club de Bruno Genesio dévoilé ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Bruno Genesio a décidé de quitter le LOSC, qui a officialisé la nouvelle tout récemment. Il ne devrait pas rester longtemps sans clubs, puisqu’il aurait déjà été approché par plusieurs écuries de Ligue 1 comme l’Olympique de Marseille, mais également le Paris FC et l’AS Monaco.

A quelques semaines du mercato estival, on parle beaucoup des transferts des joueurs. Mais le marché des entraineurs pourrait également être agité ! C’est notamment le cas de Bruno Genesio, qui semble être l’un des entraineurs français les plus suivis du moment, en Ligue 1 comme à l’étranger.

Quel club pour Bruno Genesio ? L’Equipe nous a notamment appris que Stéphane Richard, le futur président de l’OM, l’aurait déjà rencontré pour le convaincre de prendre la suite d’Habib Beye. Mais les Marseillais ne sont pas seuls sur le coup, bien au contraire. Plusieurs indiscrétions ont évoqué un intérêt prononcé du Paris FC, qui espère toutefois garder Antoine Kombouaré après avoir réussi à se maintenir en Ligue 1. Et ce n’est pas tout, puisque l’AS Monaco penserait également à Bruno Genesio pour remplacer un Sébastien Pocognoli qui ne semble pas faire l’unanimité.