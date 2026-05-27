Nouvel entraîneur à l'OM : Avantage Galtier grâce au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers jours, une question anime l'actualité de l'Olympique de Marseille pour la reprise de l'entraînement au début du mois de juillet. Qui sera l'entraîneur à la tête d'un vestiaire qui a traversé des tempêtes tout le long de l'exercice 2025/2026 ? Deux noms reviennent avec insistance dans la presse : Bruno Genesio et Christophe Galtier. Grégory Schneider annonce un léger avantage en faveur de l'ex-coach du PSG.

La fin du rêve approche pour l'ancien capitaine de l'OM ? Nommé par le désormais ex-directeur du football Medhi Benatia en février dernier dans l'optique de combler le départ de Roberto De Zerbi « d'un commun accord », Habib Beye n'est pas parvenu à maintenir le navire phocéen à flot. Alors que l'Olympique de Marseille se trouvait dans les places qualificatives pour la Ligue des champions, l'équipe en est sortie sous les ordres de Beye et devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine.

«Même si Galtier connaît l'environnement marseillais, je prendrais Genesio parce que je trouve que c'est un gage de sécurité» Nouveau président en la personne de Stéphane Richard, nouveau directeur sportif à savoir Grégory Lorenzi, et nouveau patron du vestiaire de l'OM ? Qui pour remplacer Habib Beye ? Son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille, Samir Nasri, a tranché sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. « Moi je prendrais Genesio. Parce que si je prends Galtier, il faudra déjà que je tranche entre Gouiri et lui parce qu'ils ont un différend depuis Nice. Même si Galtier connaît l'environnement marseillais, je prendrais Genesio parce que je trouve que c'est un gage de sécurité et de résultats en Ligue 1. Et il apporterait un peu plus de calme et de sérénité dans l'environnement marseillais ».