Nouvel entraîneur à l'OM : Avantage Galtier grâce au PSG ?

Ces derniers jours, une question anime l'actualité de l'Olympique de Marseille pour la reprise de l'entraînement au début du mois de juillet. Qui sera l'entraîneur à la tête d'un vestiaire qui a traversé des tempêtes tout le long de l'exercice 2025/2026 ? Deux noms reviennent avec insistance dans la presse : Bruno Genesio et Christophe Galtier. Grégory Schneider annonce un léger avantage en faveur de l'ex-coach du PSG.
La fin du rêve approche pour l'ancien capitaine de l'OM ? Nommé par le désormais ex-directeur du football Medhi Benatia en février dernier dans l'optique de combler le départ de Roberto De Zerbi « d'un commun accord », Habib Beye n'est pas parvenu à maintenir le navire phocéen à flot. Alors que l'Olympique de Marseille se trouvait dans les places qualificatives pour la Ligue des champions, l'équipe en est sortie sous les ordres de Beye et devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine.
«Même si Galtier connaît l'environnement marseillais, je prendrais Genesio parce que je trouve que c'est un gage de sécurité»
Nouveau président en la personne de Stéphane Richard, nouveau directeur sportif à savoir Grégory Lorenzi, et nouveau patron du vestiaire de l'OM ? Qui pour remplacer Habib Beye ? Son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille, Samir Nasri, a tranché sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. « Moi je prendrais Genesio. Parce que si je prends Galtier, il faudra déjà que je tranche entre Gouiri et lui parce qu'ils ont un différend depuis Nice. Même si Galtier connaît l'environnement marseillais, je prendrais Genesio parce que je trouve que c'est un gage de sécurité et de résultats en Ligue 1. Et il apporterait un peu plus de calme et de sérénité dans l'environnement marseillais ».
«Galtier a l'expérience du PSG, (...) ça lui donne ce petit plus sur un poste comme celui d’entraineur de l’OM»
Le consultant de Canal+ n'est cependant pas sur la même longueur d'onde que Grégory Schneider. D'après le journaliste intervenant régulièrement dans l'émission L'Equipe du soir, Christophe Galtier est plus indiqué pour mener à bien cette mission reconquête à l'OM grâce à son expérience difficile, mais pleine d'enseignements dans le vestiaire du PSG en 2022/2023. « Pourquoi je sors plus Galtier, je pense que c’est très difficile d’être entraîneur à l’OM. Tu dois lutter contre l’extérieur, tu dois lutter un peu contre l’intérieur. C’est un boulot compliqué. Galtier a l’expérience du PSG, il a quand même été dans l’un des plus grands clubs de la planète. Je pense que ce sont des boulots à part, il a sans doute compris pas mal de choses, il a géré les plus grandes stars. Ça lui donne ce petit plus sur un poste comme celui d’entraineur de l’OM », comme l'a rapporté @OManique sur X.