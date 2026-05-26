L’OM sous pression : Un autre club de Ligue 1 appelle Bruno Genesio !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ du LOSC est désormais acté, Bruno Genesio est annoncé avec insistance en direction de l’OM, où il remplacerait Habib Beye. Toutefois, un autre club de Ligue 1 pense également à lui. Il s’agit du Paris FC, où la tendance est tout de même à un maintien d’Antoine Kombouaré.

Présent dans l’After Foot sur RMC la semaine dernière, Antoine Arnault s’est exprimé sur l’avenir d’Antoine Kombouaré, qui a remplacé Stéphane Gilli au mois de février. Un entraîneur avec lequel le propriétaire du Paris FC aimerait poursuivre l’aventure, mais le principal intéressé se pose des questions en raison de quelques problèmes de santé.

«On prendra une décision dans une dizaine de jours» « Nous, évidemment, on a adoré travailler avec lui. Les résultats parlent pour eux-mêmes et puis il suffit de regarder un match du PFC pour voir que l'équipe a été métamorphosée. Nous, on aimerait continuer. Ce n’est pas un secret puisqu'il en a parlé. Il avait des petits soucis de santé qui font qu’il va décider dans les prochains jours s’il continue ou non. Je ne veux pas parler à sa place, mais on prendra une décision dans une dizaine de jours », a déclaré Antoine Arnault, qui a tout de même anticipé un éventuel départ d’Antoine Kombouaré. En ce sens, d’après les informations de L’Équipe, Bruno Genesio a été contacté par le Paris FC.