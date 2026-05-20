Un problème de santé va décider du prochain entraîneur du Paris FC ?

Nommé entraîneur du Paris FC en cours de saison, Antoine Kombouaré a réussi à inverser la tendance en redressant la barre alors que le PFC était très mal engagé sous les ordres de Stéphane Gilli. Néanmoins, l'avenir du technicien Kanak dépendra de sa santé comme l'explique Antoine Arnault.
Après une première partie de saison compliquée, et loin des objectifs fixés par le club, le Paris FC avait décidé de changer d'entraîneur en nommant Antoine Kombouaré à la place de Stéphane Gilli. Un choix payant puisque l'équipe a été métamorphosée et a largement redressé la barre, se payant même le luxe de battre le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-1) pour une victoire de prestige.
Kombouaré n'a pas encore tranché pour son avenir
Après le matche, Antoine Kombouaré avait d'ailleurs évoqué son avenir au Paris FC : « Je l’ai dit, je ne sais pas, j’attends… Demain, on a des discussions et puis il y aura la semaine pour réfléchir. Aujourd’hui, on a envie de savourer, profiter et après il y a plein de choses à mettre sur la table, l’équipe et surtout ma santé. J’ai le temps, c’est secondaire. Aujourd’hui, on est tellement heureux de ce qu’on est en train de faire et il y a des départs qui me touchent beaucoup. Julien Lopez, Kolo, Pierre-Yves Hamel, Rémy Riou… Ce sont des garçons qui en plus peuvent arrêter leur carrière donc il y a des choses beaucoup plus importantes que mon avenir ».
«Il avait des petits soucis de santé qui font qu’il va décider dans les prochains jours»
Un dossier également évoqué par Antoine Arnault. Le propriétaire du Paris FC a effectivement affiché sa volonté de conserver Antoine Kombouaré, tout en assurant que cela dépendait également de la santé de l'ancien coach du PSG. « Antoine Kombouaré, c’est mon choix. En tant que fan du PSG ? Entre autres. Kombouaré, comment ça va se passer ? Nous, évidemment, on a adoré travailler avec lui. Les résultats parlent pour eux-mêmes et puis il suffit de regarder un match du PFC pour voir que l'équipe a été métamorphosée. Nous, on aimerait continuer. Ce n’est pas un secret puisqu'il en a parlé. Il avait des petits soucis de santé qui font qu’il va décider dans les prochains jours s’il continue ou non. Je ne veux pas parler à sa place, mais on prendra une décision dans une dizaine de jours », assure-t-il sur le plateau de l'After Foot de RMC.