Un problème de santé va décider du prochain entraîneur du Paris FC ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du Paris FC en cours de saison, Antoine Kombouaré a réussi à inverser la tendance en redressant la barre alors que le PFC était très mal engagé sous les ordres de Stéphane Gilli. Néanmoins, l'avenir du technicien Kanak dépendra de sa santé comme l'explique Antoine Arnault.

Après une première partie de saison compliquée, et loin des objectifs fixés par le club, le Paris FC avait décidé de changer d'entraîneur en nommant Antoine Kombouaré à la place de Stéphane Gilli. Un choix payant puisque l'équipe a été métamorphosée et a largement redressé la barre, se payant même le luxe de battre le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-1) pour une victoire de prestige.

Kombouaré n'a pas encore tranché pour son avenir Après le matche, Antoine Kombouaré avait d'ailleurs évoqué son avenir au Paris FC : « Je l’ai dit, je ne sais pas, j’attends… Demain, on a des discussions et puis il y aura la semaine pour réfléchir. Aujourd’hui, on a envie de savourer, profiter et après il y a plein de choses à mettre sur la table, l’équipe et surtout ma santé. J’ai le temps, c’est secondaire. Aujourd’hui, on est tellement heureux de ce qu’on est en train de faire et il y a des départs qui me touchent beaucoup. Julien Lopez, Kolo, Pierre-Yves Hamel, Rémy Riou… Ce sont des garçons qui en plus peuvent arrêter leur carrière donc il y a des choses beaucoup plus importantes que mon avenir ».