Antoine Kombouaré : Le nouveau clash avec un journaliste, «c’est quoi cette question à deux balles ?» 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir (21h), le Paris FC accueille son voisin, le PSG, dans le cadre de la dernière journée de championnat. Alors que les Rouge et Bleu sont déjà sacrés champions de France, Antoine Kombouaré a été interrogé sur sa volonté d’aligner une équipe compétitive face au champion d’Europe, ce qui l’a sérieusement agacé.

Au cours des dernières semaines, l’entraîneur du Paris FC Antoine Kombouaré s’est illustré par un clash avec un jeune journaliste de RMC qui ne l’a pas vouvoyé en conférence de presse. Cette scène avait profondément agacé le Kanak, qui a remis le couvert ce samedi. Présent face à la presse avant la réception du PSG ce dimanche soir, Kombouaré n’a pas apprécié une certaine question, alors qu’un journaliste lui a demandé si ce dernier allait aligner une équipe compétitive face au champion d’Europe et de France en titre.

« Ah oui mais là pff… Je ne sais même pas si je dois répondre » « C’est quoi cette question à deux balles là ? Ah oui mais là pff… Je ne sais même pas si je dois répondre. Bien sûr qu’on va aligner la meilleure équipe. On a la chance de jouer ce match avec un enjeu qui n’est pas important car on a fait le boulot et qu’on est maintenu. Et en plus on a la chance de jouer le champion en titre, le PSG », a ainsi rétorqué Kombouaré, qui espère un résultat positif dans ce derby parisien.