UBB : «On ne répond pas présent», le mea culpa de Matthieu Jalibert

Alexis Brunet

Samedi, l’UBB recevait Perpignan à une semaine de sa finale tant attendue en Champions Cup contre le Leinster. Les Bordelais se sont fait très peur contre l’USAP et ils se sont finalement imposés de justesse sur le score de 37 à 32. Après la rencontre, Matthieu Jalibert a fait son mea culpa. Le demi d’ouverture a reconnu que lui et ses coéquipiers n’avaient pas rendu une très belle copie.

L’UBB avait sûrement déjà la tête à Bilbao et la grande finale de Champions Cup contre le Leinster qui aura lieu samedi prochain. En guise de répétition générale avant d’affronter les Anglais, les Bordelais recevaient Perpignan ce samedi en Top 14. Les hommes de Yannick Bru ne se sont pas rassurés, car ils ont beaucoup été malmenés par l’USAP et les coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey ont eu toutes les peines du monde à s’imposer 37 à 32.

« On manque de respect à notre public » Après la rencontre face à Perpignan, Matthieu Jalibert s’est présenté devant la presse et il avait des choses à dire. Le demi d’ouverture a notamment affirmé que lui et ses coéquipiers avaient manqué de respect à leurs supporters avec une telle prestation. « Dans les matchs de rugby, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas bien mais je pense que sur nos efforts et notre comportement, on se ment un peu et on manque de respect à notre public. On a une issue positive ce soir mais cela commence à faire beaucoup et c’est chiant parce qu’il y a du monde qui vient nous voir, on a des objectifs et on est aussi payés pour ça. Au niveau des efforts et de l’intensité, on ne répond pas présent. C’est là où je suis le plus déçu. Le jeu, c’est autre chose, on fait des erreurs, moi le premier, mais au niveau de l’investissement, cela fait tâche devant notre public. »