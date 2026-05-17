Avenir d'Antoine Kombouaré : Le Paris FC annonce des discussions !

Nouveau venu en Ligue 1 cette année, le Paris FC avait pour objectif de se maintenir. Celui-ci a largement été atteint et le Paris FC peut préparer déjà la saison prochaine. Antoine Kombouaré a fait son arrivée sur le banc en février dernier alors que le club jouait le maintien et les résultats ont été plutôt positifs. Reste à savoir désormais si l'ancien coach du FC Nantes sera prêt à aller plus loin avec le club de la capitale.
Après son départ du FC Nantes à la fin de la saison dernière, Antoine Kombouaré n'avait pas encore retrouvé de projet. Celui qui est passé également par le PSG ou encore le RC Lens a beaucoup d'expérience avec des clubs français. Le nouveau défi du Paris FC ne l'a pas effrayé et il pourrait continuer à faire évoluer le club parisien. Marco Neppe, le directeur sportif, promet des discussions.
Antoine Kombouaré prêt à continuer au Paris FC ?
Le Paris FC nourrit de grandes ambitions pour son avenir en Ligue 1. Le club veut installer un projet ambitieux qui le portera vers les sommets et Antoine Kombouaré pourrait faire partie de l'équation. « Qu'en est-il de l'avenir d'Antoine Kombouaré ? On en parlera après la saison. Nous avons prévu de nous voir pour discuter. Il a changé beaucoup de choses. Dans ses propos, il laisse la porte ouverte à toutes les éventualités... Comme je l'ai dit, on en parlera lors des prochains jours... » confie Marco Neppe, le directeur sportif, à L'Equipe.
« Il était sur la même longueur d'onde »
Entraîneur d'expérience, Antoine Kombouaré pourrait donc continuer à officier sur le banc du Paris FC la saison prochaine. Le club, 11ème de Ligue 1, vise plus haut. « Personnellement, que souhaitez-vous ? Nous apprécions beaucoup ce qu'il fait. Regardez les résultats. Le coach aura son mot à dire mais la vision du club est très claire. On l'a partagée lors de notre première conversation ensemble. Si vous acceptez de venir, vous acceptez aussi de suivre cette vision. Il était sur la même longueur d'onde que nous concernant la direction que nous voulons prendre » ajoute Marco Neppe.