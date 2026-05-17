Avenir d'Antoine Kombouaré : Le Paris FC annonce des discussions !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau venu en Ligue 1 cette année, le Paris FC avait pour objectif de se maintenir. Celui-ci a largement été atteint et le Paris FC peut préparer déjà la saison prochaine. Antoine Kombouaré a fait son arrivée sur le banc en février dernier alors que le club jouait le maintien et les résultats ont été plutôt positifs. Reste à savoir désormais si l'ancien coach du FC Nantes sera prêt à aller plus loin avec le club de la capitale.

Après son départ du FC Nantes à la fin de la saison dernière, Antoine Kombouaré n'avait pas encore retrouvé de projet. Celui qui est passé également par le PSG ou encore le RC Lens a beaucoup d'expérience avec des clubs français. Le nouveau défi du Paris FC ne l'a pas effrayé et il pourrait continuer à faire évoluer le club parisien. Marco Neppe, le directeur sportif, promet des discussions.

Antoine Kombouaré prêt à continuer au Paris FC ? Le Paris FC nourrit de grandes ambitions pour son avenir en Ligue 1. Le club veut installer un projet ambitieux qui le portera vers les sommets et Antoine Kombouaré pourrait faire partie de l'équation. « Qu'en est-il de l'avenir d'Antoine Kombouaré ? On en parlera après la saison. Nous avons prévu de nous voir pour discuter. Il a changé beaucoup de choses. Dans ses propos, il laisse la porte ouverte à toutes les éventualités... Comme je l'ai dit, on en parlera lors des prochains jours... » confie Marco Neppe, le directeur sportif, à L'Equipe.