Coup de gueule signé Antoine Kombouaré : Daniel Riolo en rajoute une couche… avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entraîneur du Paris FC, Antoine Kombouaré s’est récemment pris le bec avec un jeune journaliste en conférence de presse. Une sortie qui a value plusieurs critiques au Kanak. Mais de son côté, Daniel Riolo n’a pas pu s’empêcher de réagir à cette affaire, impliquant au passage Luis Enrique avec le PSG. Explications.

Une polémique qui prend de l’ampleur. Présent en conférence de presse la semaine dernière, Antoine Kombouaré n’avait pas hésité à reprendre le jeune journaliste de RMC Clément Brossard. Alors que ce dernier l’avait tutoyé avant de lui poser une question, l’entraîneur du Paris FC l’avait repris de volée, lui demandant de le vouvoyer : « Dans votre esprit, on n’est pas copains », lâchait-il. Ce vendredi, Clément Brossard a retrouvé le coach kanak. En ayant cette fois-ci décidé de vouvoyer Kombouaré, ce dernier a eu le droit à une nouvelle frasque du coach parisien. « Ah, vous avez retenu la leçon », a confié l’entraîneur du PFC.

Riolo compare la sortie de Kombouaré avec le PSG et Luis Enrique Rapidement, de nombreux observateurs ont critiqué l’attitude d’Antoine Kombouaré envers le journaliste. Ce samedi, Daniel Riolo a décidé de commenter cette polémique, rappelant à certains que de son côté, Luis Enrique n’a pas toujours été tendre avec les journalistes depuis son arrivée au PSG. « Tous les quatarix qui veulent qu’on dise que Antoine Kombouaré en conférence de presse a été minable. Pas de souci. Il l’a été. Mais alors on oublie le clubisme et on le dit de tous les coaches. On trouve pas ça génial quand c’est « son » coach qui le fait hein. On est bien ok et donc bonne journée », a ainsi écrit Riolo sur X.