Paul Pogba a vécu un calvaire : La star de l’AS Monaco a failli tout plaquer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Privé de compétition pendant 18 mois à la suite d'un contrôle antidopage positif, Paul Pogba a quitté la Juventus entre temps et devait trouver un club pour se relancer. L'année dernière, c'est vers l'AS Monaco qu'il s'est tourné, y effectuant ainsi ses premiers pas en Ligue 1. Mais il a eu beaucoup de mal à répondre présent lors de son retour physiquement. Il s'est confié sur ces moments difficiles traversés.

Ancien joueur de Manchester United et de la Juventus, Paul Pogba a dû trouver un autre club pour faire son grand retour à la compétition. Le joueur de 33 ans a finalement signé à l'AS Monaco pour deux ans et il a disputé son premier match en novembre dernier. En délicatesse avec son physique même avant sa suspension, il a beaucoup de mal à tenir la cadence malgré ses grandes ambitions. Avec à peine 5 apparitions cette saison pour même pas une heure de jeu au total, on est loin de ce qu'il espérait. Au micro de Ligue1+, il évoque les difficultés rencontrées.

« C'est bon, ça me saoule en fait » A 33 ans, Paul Pogba semble avoir encore de la marge pour évoluer à un bon niveau. Le milieu de terrain est malheureusement lâché par son corps trop souvent et il n'a quasiment pas joué de la saison. Forcément, c'est une réalité difficile à accepter pour lui. « Franchement, j’ai eu des moments où je disais "vas-y c’est bon, ça me saoule en fait". Je fais tout, je viens, je suis là et ça ne s’arrête pas, ça continue. J’étais en mode qu’est-ce que je dois faire de plus pour éviter tout ça ? Et en fait, c’est le temps et la patience. Il fallait avoir la patience de continuer et de ne pas lâcher » déclare-t-il pour Ligue1+.