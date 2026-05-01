Paul Pogba : La grande première tant attendue arrive enfin ?

Alexis Brunet

L’été dernier, Paul Pogba décidait de rejoindre l’AS Monaco pour retrouver un peu de stabilité et surtout du temps de jeu. Le milieu de terrain n’a pour le moment disputé que 57 minutes avec l’ASM cette saison, mais ce total pourrait bondir ce samedi. En effet, le champion du monde 2018 pourrait démarrer titulaire lors du match contre le FC Metz.

Lors du dernier mercato estival, il était l’une des grandes attractions de la Ligue 1. Courtisé par de nombreuses formations à travers l’Europe, Paul Pogba choisissait alors l’AS Monaco pour retrouver la compétition et surtout du temps de jeu. Débarrassé de sa suspension pour dopage, le milieu de terrain ne l’a pas été par les blessures et de nombreux pépins physiques ont gâché sa première saison avec l’ASM.

Pogba n’a pas beaucoup joué avec l’AS Monaco Depuis son arrivée à l’AS Monaco, Paul Pogba n’a jamais été titulaire et il n’a passé que 57 minutes sur les terrains. Présent en zone mixte après la défaite contre le Paris FC le 10 avril dernier (4-1), le champion du monde se voulait plutôt optimiste. « Je me sens très très bien. J'étais avec le groupe, maintenant j'essaie de gratter mes minutes et de revenir vraiment en forme, c'est le plus important. Je pense que ça va venir avec le temps. »