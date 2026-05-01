Paul Pogba : La grande première tant attendue arrive enfin ?

L’été dernier, Paul Pogba décidait de rejoindre l’AS Monaco pour retrouver un peu de stabilité et surtout du temps de jeu. Le milieu de terrain n’a pour le moment disputé que 57 minutes avec l’ASM cette saison, mais ce total pourrait bondir ce samedi. En effet, le champion du monde 2018 pourrait démarrer titulaire lors du match contre le FC Metz.
Lors du dernier mercato estival, il était l’une des grandes attractions de la Ligue 1. Courtisé par de nombreuses formations à travers l’Europe, Paul Pogba choisissait alors l’AS Monaco pour retrouver la compétition et surtout du temps de jeu. Débarrassé de sa suspension pour dopage, le milieu de terrain ne l’a pas été par les blessures et de nombreux pépins physiques ont gâché sa première saison avec l’ASM.
Pogba n’a pas beaucoup joué avec l’AS Monaco
Depuis son arrivée à l’AS Monaco, Paul Pogba n’a jamais été titulaire et il n’a passé que 57 minutes sur les terrains. Présent en zone mixte après la défaite contre le Paris FC le 10 avril dernier (4-1), le champion du monde se voulait plutôt optimiste. « Je me sens très très bien. J'étais avec le groupe, maintenant j'essaie de gratter mes minutes et de revenir vraiment en forme, c'est le plus important. Je pense que ça va venir avec le temps. »
Pogba pourrait être titulaire contre Metz
Paul Pogba n’a pas menti, car son heure devrait enfin arriver. D’après les informations de RMC Sport, le milieu de terrain devrait être titulaire samedi contre le FC Metz en Ligue 1. Un véritable évènement pour le Français qui n’a plus débuté un match depuis mai 2023 et un match entre la Juventus et Cremonese. L’ancien joueur de Manchester United ne porterait plus de strap ou d’attelle à son genou droit, ce qui lui permettrait donc d’être présent au coup d’envoi face aux Messins, probablement aux côtés de Denis Zakaria et Lamine Camara dans l’entrejeu monégasque.