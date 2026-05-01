Avant le Bayern Munich, Luis Enrique va prendre une grande décision ?

Alexis Brunet

Mercredi 6 mai, le PSG va se rendre sur la pelouse du Bayern Munich pour sa demi-finale retour de Ligue des champions qui s’annonce grandiose. Avant cela, le club de la capitale va devoir se défaire de Lorient en Ligue 1 et Luis Enrique pourrait bien prendre une grande décision afin de préserver ses troupes.

C’est un match de prestige auquel les spectateurs du Parc des princes ont eu la chance d’assister ce mardi. Pour le compte des demi-finales de la Ligue des champions, le PSG recevait le Bayern Munich et cette rencontre entre deux des meilleures équipes d’Europe a tenu toutes ses promesses. Les hommes de Luis Enrique se sont finalement imposés 5-4, mais ils peuvent nourrir quelques regrets car les Bavarois ont réussi à remonter deux buts en fin de match alors que le score était alors de 5-2.

Le PSG va faire tourner contre Lorient Mercredi soir, le PSG jouera sa demi-finale retour contre le Bayern Munich, mais avant cela il faudra se défaire de Lorient en Ligue 1. Les Merlus se rendront samedi à 17H au Parc des princes et, à cette occasion, Luis Enrique devrait faire grandement tourner son effectif à en croire les informations du Parisien. Afin de reposer Matvey Safonov et vu que Lucas Chevalier est blessé pendant plusieurs semaines, c’est Renato Marin qui pourrait débuter dans les cages, lui qui n’a disputé qu’un seul match avec les Rouge et Bleu cette saison, face à Fontenay-le-Comte (4-0) en Coupe de France.