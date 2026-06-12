Mercato : Le clan Mbappé a demandé conseil avant son annonce officielle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en Ligue 3 la saison prochaine, le Stade Malherbe de Caen a mis la main sur Mathieu Bodmer, qui vient de quitter Le Havre (Ligue 1), pour tenter de se relancer. Une décision du clan Mbappé, à la tête du club depuis deux ans. Avant d’opter pour l’ancien joueur de l'OL et du PSG, Fayza Lamari, mère de l’attaquant, aurait d’ailleurs consulté un journaliste pour avoir son avis...

Comme attendu ces derniers jours, Mathieu Bodmer a rejoint le Stade Malherbe de Caen, relégué en troisième division en 2025. Un retour aux sources pour l’ancien dirigeant du HAC, qui a décidé de partir à la fin de la saison. « Formé au Stade Malherbe Caen, Mathieu Bodmer a effectué ses débuts dans le football professionnel sous les couleurs rouge et bleu avant de disputer 84 rencontres avec l'équipe première. Véritable Normand, il a ensuite construit une carrière de haut niveau avant de se tourner vers des fonctions de dirigeant », a officialisé la formation normande dans un communiqué. Mathieu Bodmer sera accompagné de Nasser Larguet, nommé vice-président en charge du technique.

Quand Fayza Lamari a sondé un journaliste Le clan Mbappé espère relancer un club en pleine perdition avec ce choix effectué après consultation de plusieurs journalistes. Comme le révèle le site Foot Normand, Fayza Lamari, mère de l’attaquant français, a profité d’un échange avec plusieurs membres de la presse dans le cadre des stages KM en avril dernier, pour discuter de Mathieu Bodmer. « Pensez-vous qu'on remonterait en Ligue 2 si on prenait Mathieu Bodmer ? », aurait-elle lancé à un journaliste, validant totalement cette idée.