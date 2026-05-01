Real Madrid : Il a «perdu son sang-froid», un clash a éclaté entre Rüdiger et un coéquipier !

Alexis Brunet

Le Real Madrid doit attendre avec impatience que la saison se termine. Ce vendredi, on apprend qu’un clash aurait éclaté entre Antonio Rüdiger et l’un de ses coéquipiers. Le défenseur central allemand de 33 ans passé par Chelsea aurait perdu son sang-froid à l’entraînement, sans que l’on en sache davantage sur cette altercation.

Ce week-end, le Real Madrid affronte l’Espanyol Barcelone pour le compte de la 34ème journée de Liga. Les partenaires de Vinicius Jr doivent obligatoirement s’imposer s’ils veulent encore conserver un mince espoir de remporter le championnat, eux qui accusent déjà onze points de retard sur le Barça actuellement en tête. Forcément, une potentielle saison sans titre ne fait pas bon ménage et cela provoque même des tensions au sein de la Casa Blanca.

Un clash éclate à l’entraînement entre Rüdiger et un coéquipier Habitué à gagner, le Real Madrid se grippe quand cela n’est pas le cas et cela provoque des tensions en interne. Comme le rapporte ESPN, Antonio Rüdiger aurait dégoupillé à l’entraînement il y a quelques semaines puisqu’un clash aurait éclaté entre le défenseur allemand et l’un de ses coéquipiers. Le joueur de 33 ans aurait "perdu son sang-froid", mais on en sait pas encore plus sur cette altercation.