Mercato : La presse anglaise annonce la défaite du PSG pour ce transfert à 92M€

Alexis Brunet

Alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG commence déjà à avancer certains de ses pions. Le club de la capitale pisterait notamment le milieu de terrain de 21 ans de West Ham, Mateus Fernandes. Malheureusement le double champion d’Europe n’est pas seul sur le dossier et il serait d’ailleurs en passe de se faire doubler par Manchester United qui pourrait bien s’offrir le Portugais contre un chèque de 92M€.

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG a pris l’habitude de miser sur des joueurs portugais. Actuellement, ils sont quatre à évoluer à Paris puisque Luis Enrique peut compter sur Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Joao Neves et Vitinha. Cette petite colonie pourrait bien s’agrandir encore un peu plus cet été car le club de la capitale aurait des vues sur un autre joueur de Seleção das Quinas.

Le PSG s’intéresse à Mateus Fernandes Après avoir recruté Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves et Gonçalo Ramos au Portugal, Luis Campos aurait maintenant des vues sur l’Angleterre pour s'offrir l’un de ses compatriotes. Exilé en Premier League depuis 2024 (Southampton) et aujourd’hui à West Ham, Mateus Fernandes ferait partie des cibles du directeur sportif parisien à en croire plusieurs sources, dont Foot Mercato. Alors que les Hammers ont été relégués à l’issue de la saison, le milieu de terrain a réalisé une belle année et cela a attiré l’œil de certaines grandes équipes outre le double champion d’Europe.