«Au moment où Kylian Mbappé est parti…» : La confidence de Lucas Hernandez sur son départ du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG en 2017, Kylian Mbappé aura évolué pendant 7 saisons sous le maillot du club de la capitale. En 2024, l’international français a estimé que le bon moment était venu pour lui de s’en aller. Parti au Real Madrid, Mbappé a laissé derrière lui de nombreux amis dans le vestiaire du PSG. Mais ce n’est pas pour autant que le contact a été rompu entre eux comme l’a révélé Lucas Hernandez.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé rêvait de jouer pour le Real Madrid. Tôt ou tard, il était annoncé que les chemins de chacun allait se croiser. Le Français et les Merengue se sont longtemps tournés autour, mais c’est finalement en 2024 que l’union a été prononcée. Après avoir passé 7 ans au PSG, le capitaine des Bleus a choisi de parti, étant arrivé au terme de son contrat. Libre, Mbappé a ainsi rejoint le Real Madrid, tout en gardant une certaine connexion avec Paris.

« Presque tous les 15 jours, on l’a au téléphone » Présent avec l’équipe de France aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde, Lucas Hernandez était en conférence de presse ce vendredi soir. Face aux journalistes, le défenseur du PSG s’est alors exprimé sur Kylian Mbappé, faisant à cette occasion une confidence sur le départ de ce dernier du club de la capitale. « La première année où on est arrivé au PSG, Ousmane et moi, on s’est encore plus rapproché de Kylian. Au moment où Kylian est parti de Paris, je ne dirais pas toutes les semaines, mais presque tous les 15 jours, on l’a au téléphone que ce soit avec Ousmane ou avec moi », a ainsi dit Lucas Hernandez.