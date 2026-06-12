La catastrophe à l’étranger qui pourrait régaler le PSG lors du mercato

Malgré un deuxième titre de suite en Ligue des champions, le PSG compte bien se montrer actif sur le mercato et Luis Campos a d’ailleurs déjà commencé à creuser certaines pistes. Le conseiller football parisien regarde notamment du côté de la Premier League et plus précisément de West Ham. Mateus Fernandes et Crysencio Summerville sont dans son viseur et la relégation des Hammers pourrait avantager le champion de France dans ce dossier.
L’été dernier, le PSG n’avait fait venir que trois nouveaux joueurs lors du mercato et il s’était attelé à renforcer son secteur défensif. Renato Marin et surtout Lucas Chevalier étaient arrivés pour compléter la hiérarchie des gardiens de but et Illia Zabarnyi était lui venu pour apporter sa pierre à l’édifice en défense. Un recrutement qui ne s’est pas avéré très concluant et cela devrait donc pousser Paris à agir bien différemment cet été.
Summerville et Fernandes sont pistés
Même si certains renforts en défense seraient attendus, le PSG compte bien renforcer d’autres secteurs de jeu. Le club de la capitale pisterait d’ailleurs un ailier droit puisque, à en croire les informations de Foot Mercato, Luis Campos aurait des vues sur Crysencio Summerville, qui évolue du côté de West Ham. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur du club anglais à plaire au dirigeant portugais car ce dernier a aussi des vues sur le jeune milieu de terrain de 21 ans des Hammers, Mateus Fernandes.
West Ham a été relégué
Deux joueurs qui souhaiteront sans doute quitter West Ham, car, en raison d’une 18ème place cette saison en Premier League, les Hammers ont été relégués en deuxième division. La formation anglaise sait qu’il sera donc difficile de retenir certains éléments qui veulent continuer à évoluer dans les plus hautes divisions, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils pourront partir pour pas cher. Toujours selon les informations de Foot Mercato, le binôme pourrait s’en aller pour pas moins de 130M€. Le PSG va donc devoir sortir un gros chèque s’il veut boucler ce double dossier.