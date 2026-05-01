Clash avec SDM à la Kings League : Benoit Costil révèle sa version des faits

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on a pu voir Benoit Costil fouler les pelouses de Ligue 1 et même porter le maillot de l’équipe de France, voilà qu’il fait aujourd’hui partie de l’aventure Kings League. Le gardien défend les couleurs de Karasu et une polémique a éclaté lors de la dernière journée à la suite d’un clash avec le rappeur SDM. Mais que s’est-il exactement passé ? Costil a pris la parole sur le sujet.

A l’instar d’anciens joueurs professionnels, Benoit Costil a lui aussi accepté de prendre part à l’aventure Kings League en France. Alors qu’on avait pu voir le gardien défendre les couleurs de l’équipe F2R, le voilà aujourd’hui au sein d’une nouvelle formation. En effet, Costil a rejoint l’équipe présidée par Kameto, Karasu. Le week-end, celle-ci s’est imposée face à Athletic Dragon Blanc, l’équipe des rappeurs SDM et Guy2Bezbar. Une rencontre au cours de laquelle un moment a fait énormément parler…

« Il y a un message auquel je n’ai pas répondu » Une polémique a éclaté au moment où SDM est venu tirer son penalty du président face à Benoit Costil. La tension est alors monté entre les deux hommes et des insultes ont même été proférées à l’encontre du gardien de l’équipe Karasu. Mais quelle est la raison de ce clash ? Présent au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Costil a tout expliqué, confiant : « Qu’est-ce qu’il s’est passé avec SDM ? Non rien. En fait, il m’avait appelé juste avant la Kings League pour que je joue dans son équipe sauf que moi dans l’esprit je n’allais pas participer à la Kings League. J’ai répondu au message et il y a un message auquel je n’ai pas répondu. Je n’ai pas vu le message, je n’y ai pas répondu. (…) On s’est parlé un peu, on se croisera peut-être dimanche. Et puis on discutera, mais on va passer à autre chose. Mais la Kings League ça reste que du divertissement ».