«SDM ne m'aime pas», Riolo balance sur leur clash !

Les avis tranchés de Daniel Riolo sont loin de faire l’unanimité. De quoi alors lui valoir de nombreuses attaques… y compris dans des morceaux de musique. Ça a notamment été le cas avec le rappeur SDM. Un clash dont on a beaucoup parlé et à propos duquel Daniel Riolo s’est à nouveau confié.

« La mère à Riolo, le père à Riolo ». La punchline de SDM dans le morceau Dolce Camara avec Booba est désormais connue de tous. Alors que Daniel Riolo est donc à l’honneur dans celle-ci, elle n’est pas vraiment flatteuse puisque le rappeur s’en prend aux parents du journaliste. Cela a d’ailleurs fait l’objet de discussions entre les deux hommes. Un conflit qui a fait beaucoup parlé, notamment dernièrement avec la prestation de SDM au Parc des Princes en marge d’un match du PSG.

« J'adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans »

A l’occasion d’Ouvre ton tel sur RMC, Daniel Riolo est d’ailleurs revenu sur cette embrouille avec SDM à la suite de son morceau. C’est ainsi que le journaliste sportif a notamment expliqué : « J'adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans. (...) SDM, on a fini par en parler. On a changé sur Insta. Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Je pense qu'il ne m'aime pas pour des mauvais motifs, pour quelque chose qui traverse un certain esprit chez certaines personnes qui est complètement faux. Mais au bout d'un moment, c'est chiant de se justifier dans la vie, d'avoir une accusation ».

« Tout le monde dit qu'il est sympa »

« Les réseaux créent une réputation et sans arrêt devoir se justifier, c'est pénible. Mes enfants adorent cet artiste, donc il m'a dit : « La bise à tes enfants ». Franchement, il a été courtois. J'ai voulu comprendre pourquoi. Mais quand les gens ont des idées, ils ont des idées. Et c'est pénible de vouloir faire changer d'avis les gens sans arrêt. On a échangé quelques messages et puis c'est tout. Mais tout le monde dit qu'il est sympa », a poursuivi Daniel Riolo.