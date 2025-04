Crise à l’OM : Longoria passe une nuit blanche !

La rédaction

Un contexte tendu qui a poussé Pablo Longoria à sortir du silence. Dans un message publié sur LinkedIn, le président marseillais tente de fédérer autour de son projet, après une nuit blanche à rédiger son texte.

Avec cinq défaites lors de ses sept derniers matchs, l’OM traverse une période très compliquée sur le plan sportif. Une crise qui a poussé Pablo Longoria à sortir de son silence habituel. Le président de l'OM a choisi le réseau social LinkedIn pour s’adresser à tous les suiveurs du club phocéen.

Longoria s’exprime sur LinkedIn

«Je n’ai pas l’habitude de parler publiquement dans les moments de tension, a écrit l’Espagnol de 39 ans. Mais je sens que c’est le bon moment de le faire. Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables, ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l’exigence et dans la loyauté. Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier.» expliquait dans un premier temps le président de l'OM.

La nuit blanche du président de l’OM

«Nous restons troisièmes, et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin. (…) On aura besoin de tout le monde», poursuit Longoria sur son compte LinkedIn. L’Équipe révèle d’ailleurs que ce message tenait particulièrement à cœur au président de l'OM, au point d’y avoir consacré une nuit blanche, de lundi à mardi.