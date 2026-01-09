L’OM signe un gros joueur : Pierre Ménès balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté l'été dernier par l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€, Benjamin Pavard a été l'une des grandes attractions de ce mercato estival 2025. Et alors qu'il était plutôt emballé au départ par la signature de ce gros joueur confirmé, Pierre Ménès balance aujourd'hui sur le cas Pavard qui déçoit beaucoup à l'OM selon lui.

L'OM avait frappé un grand coup en toute fin de mercato estival avec l'arrivée de Benjamin Pavard (29 ans) en provenance de l'Inter Milan. Le champion du Monde 2018, prêté avec une option d'achat fixée à 15M€, venait donc apporter toute son expérience ainsi que sa qualité afin de renforcer l'arrière-garde phocéenne, mais ses récentes performances sont loin d'être convaincantes avec l'OM. Et Pierre Ménès s'est récemment lâché sur le cas Pavard dans une vidéo sur sa chaîne Youtube.

« Pavard, une bonne idée » « Je n’ai jamais été un grand admirateur de Benjamin Pavard, qui a bâti pour moi une grande partie de sa carrière sur son but contre l’Argentine. Mais c’est vrai que lorsqu’il est arrivé à l’OM en toute fin de mercato, je me suis dit que c’était vraiment une bonne idée, d’autant plus qu’il peut jouer à droite ou dans l’axe droit selon les dispositifs divers et variés de De Zerbi », estime Ménès, qui avait donc plutôt bon espoir au moment de la signature de Benjamin Pavard à l'OM l'été dernier.