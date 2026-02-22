«C’est le genre de gars qui va se retirer si...», Lewis Hamilton va quitter la F1 ?

Pierrick Levallet

Et si Lewis Hamilton quittait définitivement la F1 à l’issue de l’année 2026 ? Le Britannique a vécu une première saison délicate chez Ferrari, alors qu’il pensait pouvoir relancer sa carrière loin de chez Mercedes. Le septuple champion du monde pourrait d’ailleurs être amené à prendre une décision radicale pour son avenir si jamais certaines conditions sont réunies.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton est l’un des vétérans de la grille en F1. Le pilote de 41 ans est doté d’une grande expérience et son talent n’est plus vraiment à prouver. Pourtant, sa première saison chez Ferrari a été loin d’être une réussite. Ennuyé par quelques problèmes sur sa monoplace qu’il découvrait, le Britannique n’a terminé que 6e du classement général, derrière son coéquipier Charles Leclerc.

F1 - Lewis Hamilton : Les raisons qui pourraient le pousser à la retraite dévoilées par un journaliste https://t.co/zu3Y1Xi56G — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

Lewis Hamilton va prendre sa retraite en 2026 ? Lewis Hamilton aborde toutefois la saison 2026 avec espoir. La nouvelle réglementation pourrait permettre à la Scuderia de se battre à nouveau pour les premières places. Cette année pourrait donc être un tournant dans la carrière de l’ancien de chez McLaren et Mercedes. Si jamais les résultats suivent, Lewis Hamilton n’aura sans doute aucun mal à poursuivre l’aventure chez Ferrari. En revanche, s’il connaît une nouvelle saison compliquée, il pourrait prendre une décision radicale pour son avenir.