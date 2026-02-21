Michael Schumacher : Le gros regret de son fils, «je serais prêt à renoncer à tout pour ça»

Axel Cornic

Véritable légende du sport automobile, Michael Schumacher a vu sa vie basculer en décembre 2013. Un grave accident de ski à Méribel lui a infligé des graves blessures et depuis, le mystère plane autour de son état de santé, avec sa famille qui fait bloc autour du septuple Champion du monde de Formule 1.

Voilà un peu plus de douze ans que Michael Schumacher n’est plus apparu en public. L’ancien pilote allemand semble toujours lutter pour récupérer d’un grave accident de ski et son état de santé est devenu l’un des secrets les mieux gardés de la planète. Seuls les plus proches amis de la famille, peuvent en effet rendre visite à celui qui a écrit l’une des pages les plus importantes de l’histoire de la Formule 1.

L’état de Schumacher ne s’améliore pas... Récemment, un journaliste allemand a toutefois pu percer le mystère Schumacher et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce qu’il raconte ne pousse pas vraiment à l’optimisme. « La situation est très triste. Il a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants. Il ne peut plus s’exprimer verbalement » a déclaré en février 2025 Felix Gorner, à RTL Allemagne. « Actuellement, un maximum de 20 personnes peut contacter Michael. À mon avis, c’est la bonne stratégie. Parce que la famille agit dans l’intérêt de Michael. Elle a toujours strictement protégé sa vie privée, et cela n’a pas changé ».