F1 - Lewis Hamilton : Les raisons qui pourraient le pousser à la retraite dévoilées par un journaliste

Âgé de 41 ans, Lewis Hamilton est toujours là à piloter sur les circuits de Formule 1 au volant de sa Ferrari. Le septuple champion du monde continue d'étonner et ne veut pas encore prendre sa retraite visiblement. Mais il pourrait bien décider de changer d'avis si les choses ne se passent pas comme espéré.

Pilote Ferrari depuis l'année dernière, Lewis Hamilton n'a pas vécu une année facile. Le Britannique n'a pas vraiment pu jouer les premiers rôles et il n'a pas réussi à décrocher de nouvelle victoire. L'année 2026 représente une grande année de changement pour les pilotes puisqu'il y a de nouvelles règlementations en vigueur. Pas sûr que le Britannique s'y plie...

Lewis Hamilton vers un arrêt en 2026 ? Après avoir connu le succès avec Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de se lancer chez Ferrari. Le pilote britannique a dû s'adapter à un nouvel environnement et tout n'a pas été facile, loin de là. En plus, sur le plan sportif, la saison 2025 a été assez pauvre. « Je pense qu’il n’a jamais digéré l’histoire d’Abu Dhabi 2021 avec ce titre perdu. L’an dernier, il faisait peine à voir. Tu sentais que mentalement, il était très touché » assure le journaliste de RTL Info Alexandre Braeckman en Belgique, y voyant là la possible raison de sa future décision d'arrêter. Cette désillusion vécue face à Verstappen en 2021 serait le point de départ de son déclin.