«J’ai rarement vu ça» : Le «comportement» à l’OM qui inquiète Pierre Ménès

L’OM sort doucement mais sûrement la tête de l’eau. Le club phocéen a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 ce vendredi après sa victoire contre l’AJ Auxerre. Seulement, la prestation marseillaise n’a pas convaincu Pierre Ménès, qui a confié qu’un certain comportement sur le terrain commençait à l’inquiéter.
Après avoir traversé une véritable crise suite à son élimination en Ligue des champions, l’OM est en train de sortir peu à peu la tête de l’eau. Également sorti de la Coupe de France, le club phocéen n’a plus que la Ligue 1 à jouer. Et les hommes d’Habib Beye ont enchaîné une deuxième victoire consécutive ce dimanche contre l’AJ Auxerre (1-0). La prestation marseillaise n’a toutefois pas convaincu Pierre Ménès, au contraire.
«C’est d’une faiblesse et d’une indigence...»
« C’était une victoire pénible de l’OM au Vélodrome. Une première période épouvantable. C’est d’une faiblesse et d’une indigence comme j’en ai rarement vu au Vélodrome. Avec un Vélodrome qui a fait la grève des encouragements, ça sonnait creux, ce qui n’était quand même plus habituel dans le stade marseillais » a d’abord lancé l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.
«C’est quand même préoccupant»
« Ce match, c’est un non-match. C’est quand même préoccupant, parce que Auxerre... qui comme toujours a fait un match sérieux et cohérent mais a pris un but dans un temps faible. Alors effectivement, on peut dire que Marseille reste sur deux clean sheets à Toulouse et à Auxerre, mon dieu quel exploit... C’est bien sur le niveau comptable, mais sur le comportement c’est loin d’être rassurant » a ensuite ajouté Pierre Ménès, qui en attend visiblement plus de l’OM. Reste maintenant à voir si le club phocéen se montrera plus convaincant dans les semaines à venir. En atttendant, la formation olympienne s'est assurée de rester à la troisième place à l'issue de cette 26e journée de Ligue 1, à moins que l'OL ne réalise une prestation exceptionnelle contre Le Havre ce dimanche.