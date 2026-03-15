«J’ai rarement vu ça» : Le «comportement» à l’OM qui inquiète Pierre Ménès

Pierrick Levallet

L’OM sort doucement mais sûrement la tête de l’eau. Le club phocéen a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 ce vendredi après sa victoire contre l’AJ Auxerre. Seulement, la prestation marseillaise n’a pas convaincu Pierre Ménès, qui a confié qu’un certain comportement sur le terrain commençait à l’inquiéter.

Après avoir traversé une véritable crise suite à son élimination en Ligue des champions, l’OM est en train de sortir peu à peu la tête de l’eau. Également sorti de la Coupe de France, le club phocéen n’a plus que la Ligue 1 à jouer. Et les hommes d’Habib Beye ont enchaîné une deuxième victoire consécutive ce dimanche contre l’AJ Auxerre (1-0). La prestation marseillaise n’a toutefois pas convaincu Pierre Ménès, au contraire.

«Quelle horreur...» : Le jour où tout a basculé pour une star passée par l'OM ! https://t.co/lHcQ9dXXZg — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

«C’est d’une faiblesse et d’une indigence...» « C’était une victoire pénible de l’OM au Vélodrome. Une première période épouvantable. C’est d’une faiblesse et d’une indigence comme j’en ai rarement vu au Vélodrome. Avec un Vélodrome qui a fait la grève des encouragements, ça sonnait creux, ce qui n’était quand même plus habituel dans le stade marseillais » a d’abord lancé l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.