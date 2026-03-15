OM - «Tu peux déjà partir en vacances» : Mis sur la touche par l'entraîneur, il balance tout

Il y en a eu des mouvements du côté de l'Olympique de Marseille ces dernières années. Que ce soit dans le vestiaire, à la direction ou bien au niveau du staff technique. Il y a plus de dix ans désormais, Marcelo Bielsa a choqué un joueur phare de son groupe qui a raconté une anecdote assez folle à l'image d'El Loco.
Ca n'aura duré qu'un an, mais quelle année il a vécu à ses côtés. Une saison record sur le plan personnel avec pas moins de 17 passes décisives avec André-Pierre Gignac avant que leurs routes se séparent tous. L'un est parti au Mexique, l'autre a pris une année sabbatique quand lui-même a pris le chemin de l'Angleterre.
«Je suis un enfant de choeur à côté de lui»
Plus de dix ans après leur séparation à l'été 2015, Dimitri Payet a raconté sa collaboration fructueuse avec Marcelo Bielsa en interview avec Smaïl Bouabdellah pour Ligue 1 Vintage. L'occasion pour l'ancien milieu offensif de l'Olympique de Marseille de livrer une anecdote sur la fois où il a été écarté du groupe à la fin d'un entraînement à cause d'un commentaire du traducteur de Bielsa. « Moi j'ai un caractère, lui... (rire). Je suis un enfant de choeur à côté de lui. Mais c'est quelqu'un qui a su me piquer quand il a fallu. On fait une séance et je ne suis clairement pas dedans. Sur le dernier ballon de la séance, je reçois la balle. Petit pont sur je ne sais pas qui, je frappe en lucarne et le traducteur dit : « Oh magnifique Dim » ».
«Toi, tu peux déjà aller en vacances, tu ne seras pas avec nous ce week-end»
« Il (ndlr Bielsa) dit : « Tu as dit quoi ? Magnifique ? Allez, tout le monde au vestiaire ». C'est le match avant Lille je m'en rappelle. Il me dit : « toi, tu peux déjà aller en vacances, tu ne seras pas avec nous ce week-end ». Avant la trêve internationale, dernier match on reçoit Lille. Je n'ai pas été dedans qu'une séance et clairement je n'ai pas joué. Je suis rentré à La Réunion ». a conclu Dimitri Payet pendant son entretien avec le journaliste de Ligue 1+.