OM - «Tu peux déjà partir en vacances» : Mis sur la touche par l'entraîneur, il balance tout

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y en a eu des mouvements du côté de l'Olympique de Marseille ces dernières années. Que ce soit dans le vestiaire, à la direction ou bien au niveau du staff technique. Il y a plus de dix ans désormais, Marcelo Bielsa a choqué un joueur phare de son groupe qui a raconté une anecdote assez folle à l'image d'El Loco.

Ca n'aura duré qu'un an, mais quelle année il a vécu à ses côtés. Une saison record sur le plan personnel avec pas moins de 17 passes décisives avec André-Pierre Gignac avant que leurs routes se séparent tous. L'un est parti au Mexique, l'autre a pris une année sabbatique quand lui-même a pris le chemin de l'Angleterre.

🗣️ L'anecdote de Dimitri Payet sur Marcelo Bielsa 😂 :



"Un jour, je fais une séance, où je ne suis pas dedans. Dernier ballon, je mets un petit pont, frappe en lucarne. Le traducteur dit : 'Magnifique Dim'.



Bielsa répond : 'tu as dit quoi ? Allez tout le monde au vestiaire'.… pic.twitter.com/OfztiHUJNR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 14, 2026

«Je suis un enfant de choeur à côté de lui» Plus de dix ans après leur séparation à l'été 2015, Dimitri Payet a raconté sa collaboration fructueuse avec Marcelo Bielsa en interview avec Smaïl Bouabdellah pour Ligue 1 Vintage. L'occasion pour l'ancien milieu offensif de l'Olympique de Marseille de livrer une anecdote sur la fois où il a été écarté du groupe à la fin d'un entraînement à cause d'un commentaire du traducteur de Bielsa. « Moi j'ai un caractère, lui... (rire). Je suis un enfant de choeur à côté de lui. Mais c'est quelqu'un qui a su me piquer quand il a fallu. On fait une séance et je ne suis clairement pas dedans. Sur le dernier ballon de la séance, je reçois la balle. Petit pont sur je ne sais pas qui, je frappe en lucarne et le traducteur dit : « Oh magnifique Dim » ».