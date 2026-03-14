«Machin aurait couché avec la femme de machin…» : Il balance sur les joueurs de l’OM, et ça tourne mal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une séquence qui lui a coûté sa place à la radio ! Une célèbre figure du PAF a profité de son passage à l’antenne pour lâcher quelques dossiers sur des joueurs de l’OM, de quoi faire dégoupiller les patrons de la station, mais pas seulement selon cet animateur…

Animateur à la télévision et à la radio depuis de longues années, Julien Courbet est également un grand fan de football, et plus particulièrement des Girondins de Bordeaux. Au cours de sa carrière, le natif de Caudéran en Gironde a pu se spécialiser dans le sport à de rares occasions, notamment au début des années 1990 avec une émission estivale sur RMC. Mais l’expérience a tourné court comme il l’avait expliqué dans les colonnes de L’Équipe.

Jour et nuit, son calvaire ne s'est jamais arrêté à l'OM : Il sort du silence https://t.co/1xhYgEtSs7 — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Je file des vrais noms... de joueurs de l’OM » « Yves Mourousi avait récupéré la radio, c'était du grand n'importe quoi. Luc Besson pouvait prendre en main la radio toute une journée, il entrait et sortait du studio, invitait des potes... C'était ça, RMC, à l’époque, s’était souvenu Julien Courbet en 2022. Moi, j'étais un petit animateur le week-end, inconnu au bataillon. Mourousi me confie le 17-18 heures à la rentrée et me dit : "Mais avant, tu vas faire l'été. Je veux que tu lâches les chevaux, tu dis tout ce qui te passe par la tête !" Le midi même, je déjeune avec les journalistes sportifs de RMC. Ils me parlent de l'OM : "C'est chaud entre les joueurs, machin aurait couché avec la femme de machin." Après le repas, dans mon émission, j'organise un faux journal des transferts. Je joue la comédie : "Comme la femme de machin s'est libérée, truc va pouvoir aller à Lyon où, là, normalement, il pourrait retrouver la femme de machin." Sauf que je file des vrais noms... de joueurs de l’OM ».