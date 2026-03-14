OM : L’étrange réponse du vestiaire à la colère des supporters, «ils ont le droit, mais...»

Axel Cornic

Après l’élimination en Ligue des Champions, les catastrophes se sont succédées à l’Olympique de Marseille, terminant notamment sur une nouvelle désillusion en Coupe de France. De quoi déclencher la colère des supporters, qui espéraient enfin voir leur équipe remporter un premier titre depuis 2012.

Il ne fait pas bon d’être joueur de l’OM en ce moment. Depuis le début de l’année, les problèmes sont nombreux du côté du club phocéen, qui a notamment vu Roberto De Zerbi faire ses valises. C’est Habib Beye qui est arrivé pour le remplacer, mais pour le moment il n’a pas réussi à calmer la colère qui gronde chez les supporters... bien au contraire !

Habib Beye lance un avertissement à l’OM, «j’ai quelque chose qui est non négociable» https://t.co/X5XKPWJL0U — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Sans eux on n'est rien, on joue pour eux » Cela s’est encore une fois vu ce vendredi, lors de la réception de l’AJ Auxerre au stade Vélodrome (1-0). Ce n’est pas pour rien d’ailleurs si certains joueurs ont souhaité faire passer un message, aux supporters de l’OM. « C'était dur parce que les supporters font partie de l'équipe. C'était dur de pousser en première période. Sans eux on n'est rien, on joue pour eux. Je sais qu'il y a eu des déceptions en Coupe de France et en Ligue des Champions, mais je pense qu'à la fin il faut rester ensemble » a expliqué Timothy Weah, au micro de Ligue 1+.