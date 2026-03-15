«Quelle horreur...» : Le jour où tout a basculé pour une star passée par l'OM !

L'Olympique de Marseille a, comme tous les autres clubs de l'élite du football français, été dans l'obligation d'avancer dans une crise sans précédent allant au-delà des limites du monde du football. Un moment très délicat à passer pour un ancien joueur de l'OM qui s'est livré sur cette expérience qui est tout sauf un bon souvenir.
Voilà une star qui a arboré la tunique de l'OM pendant quelques années en vivant au passage différentes expériences. La Ligue des champions, une épopée en Ligue Europa perdue en 2018, mais aussi une crise sanitaire au milieu des crises sportives qui pour le coup n'était absolument pas du fait des performances de l'Olympique de Marseille sur le terrain.
«Le Vélodrome vide, quelle horreur»
Ladite pandémie du Covid-19 a contraint les championnats du monde entier à se dérouler avec l'absence des supporters dans les stades. Une expérience que Dimitri Payet (2013-2015 puis 2017-2023) n'a pas du tout apprécié à compter en 2020/2021 comme il l'a confié à Smaïl Bouabdellah pendant une discussion autour des maillots iconiques qu'il a porté au fil de sa carrière. « Ce maillot, c'est l'année avec Villas-Boas, on finit deuxième. Le championnat est arrêté à cause du Covid-19. Le Vélodrome vide, quelle horreur. Quelle horreur. Honnêtement, je ne dis pas que c'est bien de l'avoir vécu parce que ça reste quelque chose d'unique, mais dans le négatif. Quand vous avez un stade comme celui-là qui est complètement vide et que vous devez jouer un match... ».
«C'est comme un humoriste, mais il n'y a personne qui ne vient voir ton spectacle»
Pour Ligue 1 Vintage, Dimitri Payet a fait un parallèle expliquant à quel point les matchs de l'OM au Vélodrome n'avaient plus du tout la même saveur qu'à l'accoutumée pendant cette période. « C'est peut-être là aussi que mon amour pour les supporters a changé en devenant peut-être encore plus fort. C'est comme un humoriste, mais il n'y a personne qui ne vient voir ton spectacle. Tu fais tes blagues et il n'y a personne. Tu as un peu cette sensation là, de te dire que tu joues, mais pour personne en fait. C'est là que tu vois la différence quand tu as ton public derrière toi. Le Vélodrome, c'est une de ces ambiances... ».