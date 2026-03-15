«Quelle horreur...» : Le jour où tout a basculé pour une star passée par l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a, comme tous les autres clubs de l'élite du football français, été dans l'obligation d'avancer dans une crise sans précédent allant au-delà des limites du monde du football. Un moment très délicat à passer pour un ancien joueur de l'OM qui s'est livré sur cette expérience qui est tout sauf un bon souvenir.

Voilà une star qui a arboré la tunique de l'OM pendant quelques années en vivant au passage différentes expériences. La Ligue des champions, une épopée en Ligue Europa perdue en 2018, mais aussi une crise sanitaire au milieu des crises sportives qui pour le coup n'était absolument pas du fait des performances de l'Olympique de Marseille sur le terrain.

🗣️ L'anecdote de Dimitri Payet sur Marcelo Bielsa 😂 :



"Un jour, je fais une séance, où je ne suis pas dedans. Dernier ballon, je mets un petit pont, frappe en lucarne. Le traducteur dit : 'Magnifique Dim'.



Bielsa répond : 'tu as dit quoi ? Allez tout le monde au vestiaire'.… pic.twitter.com/OfztiHUJNR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 14, 2026

«Le Vélodrome vide, quelle horreur» Ladite pandémie du Covid-19 a contraint les championnats du monde entier à se dérouler avec l'absence des supporters dans les stades. Une expérience que Dimitri Payet (2013-2015 puis 2017-2023) n'a pas du tout apprécié à compter en 2020/2021 comme il l'a confié à Smaïl Bouabdellah pendant une discussion autour des maillots iconiques qu'il a porté au fil de sa carrière. « Ce maillot, c'est l'année avec Villas-Boas, on finit deuxième. Le championnat est arrêté à cause du Covid-19. Le Vélodrome vide, quelle horreur. Quelle horreur. Honnêtement, je ne dis pas que c'est bien de l'avoir vécu parce que ça reste quelque chose d'unique, mais dans le négatif. Quand vous avez un stade comme celui-là qui est complètement vide et que vous devez jouer un match... ».