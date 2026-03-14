«Il n’y a qu'ici que tu vois ça !» : Il se lâche sur les agissements de Benatia à l'OM

Axel Cornic

Avec trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est un peu rassuré après un mois de février catastrophique, aux conséquences très importantes. C’est notamment le cas de Medhi Benatia, passé de directeur sportif à principal décideur du projet marseillais, même si son comportement ne plait pas à tout le monde...

L’élimination en Coupe de France a réveillé la colère des supporters marseillais. Il faut dire que c’est l’énième échec de l’OM qui court derrière un titre depuis quatorze ans et qui cet hiver, a traversé l’une des pires crises de son histoire récente. Ce ne sont donc pas les timides victoires en Ligue 1 contre Toulouse ou Auxerre qui vont y changer grand-chose.

Mercato - OM : «Ils sont finis», trois grands noms du vestiaire vont partir ? https://t.co/Oa1vWxAPQ2 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« L’attitude des dirigeants a une incidence sur le comportement et la sérénité des joueurs » Ancien tennisman et fervent supporter de l’OM, Julien Benneteau semble tout particulièrement remonté envers son équipe. Sa colère ne semble toutefois pas être dirigée que sur les joueurs, mais également la direction marseillaise et son nouveau boss, Medhi Benatia. « L’attitude des dirigeants a une incidence sur le comportement et la sérénité des joueurs » a-t-il expliqué ce samedi sur RMC, au lendemain de la victoire marseillaise sur l’AJ Auxerre.