«Il n’y a qu'ici que tu vois ça !» : Il se lâche sur les agissements de Benatia à l'OM

Avec trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est un peu rassuré après un mois de février catastrophique, aux conséquences très importantes. C’est notamment le cas de Medhi Benatia, passé de directeur sportif à principal décideur du projet marseillais, même si son comportement ne plait pas à tout le monde...
L’élimination en Coupe de France a réveillé la colère des supporters marseillais. Il faut dire que c’est l’énième échec de l’OM qui court derrière un titre depuis quatorze ans et qui cet hiver, a traversé l’une des pires crises de son histoire récente. Ce ne sont donc pas les timides victoires en Ligue 1 contre Toulouse ou Auxerre qui vont y changer grand-chose.
« L’attitude des dirigeants a une incidence sur le comportement et la sérénité des joueurs »
Ancien tennisman et fervent supporter de l’OM, Julien Benneteau semble tout particulièrement remonté envers son équipe. Sa colère ne semble toutefois pas être dirigée que sur les joueurs, mais également la direction marseillaise et son nouveau boss, Medhi Benatia. « L’attitude des dirigeants a une incidence sur le comportement et la sérénité des joueurs » a-t-il expliqué ce samedi sur RMC, au lendemain de la victoire marseillaise sur l’AJ Auxerre.
« Dans quel club de football qui se respecte, le directeur descend sur la pelouse lors de la séance de tirs aux buts ? »
« Je prends un exemple concret : dans quel club de football qui se respecte, le directeur descend sur la pelouse lors de la séance de tirs aux buts ? » a poursuivi Benneteau, revenant sur l’élimination de l’OM en Coupe de France, face au TFC. « Benatia est à côté du staff technique face à Toulouse, qu'est-ce que ça envoie ? Il n’y a qu'en France que tu vois ça ! Ça envoie de la fébrilité ! ». Et cette fébrilité pourrait bien continuer, puisque des nouveaux changements importants sont déjà annoncés à Marseille, avec un possible départ de Medhi Benatia en fin de saison.