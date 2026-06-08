Équipe de France - Coupe du monde : À l’âge de 10 ans, tout a basculé pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme beaucoup d’autres internationaux peuplant le vestiaire de l’équipe de France, Kylian Mbappé était en avance sur les jeunes de son âge en grandissant. Surclassé avec les générations plus vieilles de par ses indéniables qualités, le capitaine des Bleus a mis tout le monde d’accord dès l’âge de 10 ans selon son ancien éducateur à l’AS Bondy.

La Coupe du monde 2026 est plus proche que jamais aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le coup d’envoi sera donné dans trois jours par le Mexique et l’Afrique du sud en guise de match d’ouverture. Pour ce qui est de l’entrée en lice de l’équipe de France, il faudra patienter jusqu’au 16 juin prochain avec l’affiche contre le Sénégal au MetLife Stadium dans le New Jersey. Pour cet évènement planétaire tant attendu par les amoureux du ballon rond, Le Parisien est allé à la rencontre de certains éducateurs des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour représenter l’équipe de France au Mondial.

«Il a toujours été surclassé, et c’est vers 10-11 ans qu’on s’est aperçu qu’il était vraiment un step au-dessus» En ce qui concerne Kylian Mbappé, c’est Antonio Riccardi qui a eu la parole. L’éducateur du capitaine de l’équipe de France à l’AS Bondy a raconté qu’il avait des pré-dispositions assez dingues pour faire la carrière professionnelle qui est la sienne depuis ses débuts en 2016. Tout s’est débloqué à l’âge de 10 ans. « Kylian a commencé aux alentours de 4 ans. Le foot était son jeu préféré, il était déjà addict à la pratique, mais ça restait un loisir, du plaisir. Il a toujours été surclassé, et c’est vers 10-11 ans qu’on s’est aperçu qu’il était vraiment un step au-dessus, la crème de la crème ».