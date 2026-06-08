Équipe de France : Kylian Mbappé, la statistique lunaire avant le début de la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France va se présenter sur le sol américain cette semaine avec la ferme intention d’aller décrocher la troisième étoile mondiale de la sélection. En bon capitaine, Kylian Mbappé montrera le chemin à ses coéquipiers. Il pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus puisqu’il figure à une unité seulement du record d’Olivier Giroud (57). Un bilan bien loin de la totalité de l’équipe de France. Explications.

Kylian Mbappé a fêté le 9ème anniversaire de sa première sélection en équipe de France le 25 mars dernier face au Luxembourg (3-1). Depuis, le jeune talent qui brillait à l’époque à l’AS Monaco a signé au PSG, en est devenu le meilleur buteur de son histoire avant de rejoindre son club de cœur qu’est le Real Madrid à l’été 2024. En sélection, le petit Kylian a également bien grandi. Un an après ses débuts, Mbappé devenait champion du monde en Russie avec ses 4 buts marqués, disputait une deuxième Coupe du monde en s’inclinant en finale, mais en faisant trembler les filets à sept reprises pendant le Mondial 2022.

56 buts pour Kylian Mbappé Capitaine de l’équipe de France depuis l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris après la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé est la figure de proue de cette sélection avant le départ pour les Etats-Unis en marge du Mondial 2026 (11 juin-19 juillet). Le Ballon d’or Ousmane Dembélé sera également du voyage, lui qui va disputer sa troisième Coupe du monde, mais sa première avec son nouveau statut de meilleur joueur du monde glané grâce à son Ballon d’or l’année dernière. Avec ses 7 buts marqués en équipe de France, Dembélé pourrait soigner ses statistiques lui qui est loin du bilan de Mbappé. Et il n’est pas le seul.