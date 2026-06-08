Mbappé a peur de «réveiller des démons», le moment que la star refuse de revivre !

Kylian Mbappé va vivre sa troisième Coupe du monde et sa première dans la peau de capitaine. Sur le sol américain, les Bleus se mesureront au Sénégal, à l'Irak et à la Norvège pendant cette phase de poules. L'occasion pour Mbappé de revenir sur ses expériences passées dans la compétition dont la finale de la précédente édition qu'il s'est juré de ne pas revoir.
A quelques jours du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du sud ce jeudi 11 juin, Sorare a publié une interview de Kylian Mbappé avec Nico Colombien. Au cours de cet échange, il a été question des souvenirs marquants du capitaine de l'équipe de France avec les Bleus. La finale du dernier Mondial face à l'Argentine le 18 décembre 2022 est revenue sur la table.
«Il n'y a pas mieux en terme de divertissement, d'affiche»
Un match aux multiples rebondissements qui s'est soldé par une victoire de l'Albiceleste aux tirs au but (3-3 puis 4-2). Kylian Mbappé s'est montré clair : c'est l'affiche historique de la Coupe du monde a ses yeux au stade des finales. « Il n'y a pas mieux en terme de divertissement, d'affiche. Le scénario du match aussi, il te donne beaucoup de rebondissements. Ca termine aux tirs au but, c'est le truc le plus fatal qui soit pour un supporter ou un joueur, n'importe qui. C'était une finale de Coupe, savoir si Leo allait gagner sa Coupe du monde ou est-ce que nous on allait faire le back-to-back. Quoi qu'il arrive, ça allait être historique aussi ».
«Je pense que si je la regarde, ça peut réveiller des démons»
« 3-3, il y a des buts dans tous les sens, il y a des actions dans tous les sens. Une intensité folle. Je pense que les gens ont pris du plaisir à regarder le match. Pour nous ça finit mal, donc on a toujours un goût amer, mais je pense que pour le fan de foot qui a regardé la finale, c'est la meilleure. Est-ce que tu l'as revu ? Non, jamais. Je pense que si je la regarde, ça peut réveiller des démons. C'est passé, on a perdu, on a perdu ». a souligné Kylian Mbappé au cours de sa discussion avec Nico Colombien. Reste à savoir si après une finale perdue au Qatar, Kylian Mbappé et les Bleus parviendront à aller chercher la fameuse troisième étoile.